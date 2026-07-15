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Fiscalização encontra irregularidades em quatro estações de esgoto em Passo Fundo

Fiscalização ocorreu após denúncias e identificou problemas em quatro bairro da cidade

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Tatiana Tramontina

Repórter

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