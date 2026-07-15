Fiscalização encontra irregularidades em quatro estações de esgoto em Passo Fundo

Quatro bairros de Passo estão com esgoto sem tratamento e transbordamento de dejetos. Comando Ambiental / Divulgação

Uma fiscalização realizada pelo Comando Ambiental da Brigada Militar apontou irregularidades em quatro estações elevatórias de esgoto operadas pela Corsan em Passo Fundo, no norte do Estado. A vistoria ocorreu após denúncias recebidas pelos órgãos ambientais e resultou no encaminhamento de um relatório ao Ministério Público (MPRS).

Segundo informações do Batalhão Ambiental, a operação foi realizada em junho e identificou problemas em todos os locais vistoriados.

As estruturas fiscalizadas estão localizadas nos bairros Operária, Petrópolis, Santa Maria II e Valinhos.

De acordo com o levantamento produzido, foram verificados episódios de esgoto sem tratamento e transbordamento de dejetos.

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O relatório aponta ainda que o material teria alcançado cursos d’água, áreas próximas às estações e, em alguns casos, terrenos de imóveis vizinhos.

Durante a fiscalização, moradores também foram ouvidos pelas equipes. Eles apresentaram fotos e vídeos que, segundo a Polícia Ambiental, passaram a integrar a documentação reunida na investigação.

Durante a fiscalização, Comando Ambiental ouviu moradores de Passo Fundo e analisou diversos pontos. Comando Ambiental / Divulgação

Licenças de operação também foram analisadas

Além da vistoria técnica nas estruturas, os policiais analisaram as licenças de operação das estações elevatórias e ouviram representantes da companhia responsável pelo sistema.

Conforme o relatório, foram identificados descumprimentos de condições previstas nos licenciamentos ambientais das unidades fiscalizadas.

A partir dessas constatações, foi registrado um boletim de ocorrência e elaborado um relatório técnico encaminhado ao Ministério Público.

Ministério Público e Corsan

A reportagem entrou em contato com o Ministério Público, que afirma que analisa o caso.

Procurada para comentar os apontamentos realizados pelo Comando Ambiental da Brigada Militar, a Corsan encaminhou nota, onde afirma que apresentou, dentro do prazo legal, sua defesa administrativa. Confira abaixo.

"A Corsan recebeu a Notificação nº 068/2026 e apresentou, dentro do prazo legal, sua defesa administrativa, acompanhada das informações técnicas relativas à operação da Estação Elevatória de Esgoto da Rua Paissandu, no bairro Petrópolis, em Passo Fundo.

As vistorias realizadas pelas equipes técnicas após o registro da ocorrência não identificaram evidências de extravasamento de esgoto no local. Até a conclusão da etapa definitiva da implantação do sistema, a companhia opera, em caráter provisório, com retirada diária dos efluentes por caminhão hidrojato e transporte para tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto Miranda, procedimento que assegura a continuidade da prestação do serviço.

A Corsan ressalta que situações de extravasamento, quando efetivamente verificadas, podem decorrer de diferentes fatores, cuja origem deve ser apurada tecnicamente. Entre eles estão o descarte irregular de resíduos na rede coletora, ligações clandestinas de águas pluviais no sistema de esgoto, obstruções provocadas por materiais lançados indevidamente nas tubulações e até eventos climáticos extremos que sobrecarregam as redes. Por isso, cada ocorrência é deve ser analisada de forma individual, a partir de vistorias e avaliações técnicas, para identificação de sua causa e adoção das medidas cabíveis.

Em relação aos questionamentos sobre eventuais impactos ambientais, os monitoramentos realizados pela Companhia não apontaram alterações relevantes na qualidade da água dos cursos hídricos da região.