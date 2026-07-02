Fiscalização apreende uma tonelada de alimentos impróprios em supermercados de Marcelino Ramos

Uma tonelada de produtos impróprios para consumo foi apreendida durante uma fiscalização da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos em Marcelino Ramos, no norte do Estado. A ação foi feita nesta quarta-feira (1º), em dois supermercados.
Foram encontrados produtos sem procedência, alimentos com prazo de validade vencido e falhas na refrigeração, principalmente de carnes e produtos resfriados.
Entre os itens apreendidos estavam carnes, embutidos, queijos, produtos de padaria, alimentos congelados, grande quantidade de cachaça artesanal sem comprovação de procedência, fraldas descartáveis vencidas e unidades de álcool com venda proibida em supermercados.
Também foi constatada a produção de alimentos temperados, como coração e cortes de frango, sem autorização dos órgãos competentes.
Em um dos estabelecimentos, o depósito foi interditado devido às más condições de higiene. Segundo a força-tarefa, havia presença de fezes de roedores no local, o que representava risco à saúde dos consumidores.
Participaram da fiscalização o promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, servidores do GAECO do Ministério Público do Rio Grande do Sul, representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Marcelino Ramos, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).