Geral

Norte do RS
Notícia

Fiscalização apreende uma tonelada de alimentos impróprios em supermercados de Marcelino Ramos

Produtos vencidos, sem procedência e com falhas de higiene foram encontrados em dois supermercados durante a fiscalização

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS