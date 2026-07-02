Fiscalização apreende uma tonelada de alimentos impróprios em supermercados de Marcelino Ramos

Uma tonelada de produtos impróprios para consumo foi apreendida durante uma fiscalização da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos em Marcelino Ramos, no norte do Estado. A ação foi feita nesta quarta-feira (1º), em dois supermercados.

Foram encontrados produtos sem procedência, alimentos com prazo de validade vencido e falhas na refrigeração, principalmente de carnes e produtos resfriados.

Entre os itens apreendidos estavam carnes, embutidos, queijos, produtos de padaria, alimentos congelados, grande quantidade de cachaça artesanal sem comprovação de procedência, fraldas descartáveis vencidas e unidades de álcool com venda proibida em supermercados.

Também foi constatada a produção de alimentos temperados, como coração e cortes de frango, sem autorização dos órgãos competentes.

Em um dos estabelecimentos, o depósito foi interditado devido às más condições de higiene. Segundo a força-tarefa, havia presença de fezes de roedores no local, o que representava risco à saúde dos consumidores.