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Férias de inverno: confira as atrações para divertir a criançada em Passo Fundo

Espetáculos gratuitos, oficinas artísticas e atividades recreativas prometem divertir as crianças durante o período de férias

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Amanda de Andrade

Repórter

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