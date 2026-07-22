Férias de inverno: confira as atrações para divertir a criançada em Passo Fundo

A programação inclui atrações gratuitas, apresentações temáticas e oficinas para o público infantil. Arivaldo Chaves / Agencia RBS

Em Passo Fundo, na região norte do Estado, as férias escolares contam com opções de lazer e atividades criativas para as crianças nos próximos dias. A programação reúne atrações gratuitas, apresentações temáticas e oficinas que prometem entreter o público infantil durante o recesso.

No Passo Fundo Shopping, a programação especial de Férias de Inverno acontece no sábado (25) e domingo (26), às 15h, com apresentações voltadas ao público infantil. Na sábado, as crianças poderão acompanhar o espetáculo "As Aventuras de Lilo".

Já no domingo, a diversão fica por conta do "Dog Show". As atrações também contam com a participação de personagens, com momentos de interação e entretenimento para toda a família. A entrada é gratuita.

Outra opção para o período de recesso é a Colônia de Férias da Casa Criativa, que oferece uma programação voltada ao desenvolvimento da criatividade por meio de oficinas artísticas. As atividades incluem pintura em ecobags, arte com linhas, tecelagem, arte-retrato, modelagem com massinha de EVA, arte com cordas e pintura em tela.

Os interessados em participar da Colônia de Férias podem obter mais informações e realizar inscrições pelo telefone (54) 99917-0574.

O Bella Città Shopping também promove programação de férias para as crianças.

A agenda combina lazer, criatividade e diversão para os pequenos, com oficinas temáticas, shows infantis com personagens, dança, pintura urbana e experiências interativas.