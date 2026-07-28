Empresa assume terminais de aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo com investimento de mais de R$ 100 milhões

Os aeroportos Lauro Kurtz, em Passo Fundo, no norte do Estado e Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo, no noroeste do Estado, iniciaram uma nova etapa em termos de administração.

Nesta quarta-feira (29), a ON8, empresa do ECB Group, especializada em concessões e ativos de infraestrutura, vencedora do leilão de concessão dos terminais em setembro do ano passado, assume oficialmente a operação dos dois locais, com previsão de investimentos pelos próximos 30 anos. Os terminais eram administrados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

O contrato prevê investimentos que somam aproximadamente R$ 102,2 milhões, sendo R$ 35,99 milhões destinados ao aeroporto de Passo Fundo e R$ 66,24 milhões ao terminal de Santo Ângelo.

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A mudança ocorre sem impacto na operação dos voos comerciais. Em Passo Fundo, seguem as ligações com Guarulhos e Viracopos, operadas por Latam, Gol e Azul. Já em Santo Ângelo, permanecem as conexões da Azul com Porto Alegre e da Gol com Congonhas.

Investimentos terão foco na modernização

Entre as mudanças previstas estão ampliações dos terminais de passageiros, melhorias em estacionamentos, sistemas elétricos e de segurança, além de adequações nas pistas e pátios de aeronaves.

Segundo o presidente do ECB Group, Erasmo Carlos Battistella, os aeroportos desempenham papel estratégico para o desenvolvimento regional.

— A aviação regional tem papel fundamental na atração de investimentos, no desenvolvimento econômico e na integração das regiões. Nosso objetivo é entregar aeroportos mais modernos, eficientes e preparados para acompanhar o crescimento de Passo Fundo e Santo Ângelo — afirma.

Nos primeiros meses da concessão, as ações estarão concentradas em melhorias de rápida implementação.

Melhora da comunicação visual

Nova sinalização interna

Disponibilização de internet gratuita

Reorganização dos fluxos de embarque e desembarque

Revisão de rotinas operacionais

Melhorias nos acessos aos terminais

Paralelamente, a concessionária trabalhará nos projetos executivos e nos licenciamentos necessários para as obras de maior porte previstas no contrato.

Foco na expansão operacional

No aeroporto Lauro Kurtz, uma das principais metas é ampliar a capacidade de atendimento dos passageiros.

Até dezembro de 2028, a previsão é concluir a ampliação do terminal para permitir o processamento de até 159 passageiros domésticos por hora. Já até junho de 2029, a meta inclui a ampliação da capacidade do pátio para até cinco aeronaves, mudança nas pistas de táxi, modernização do sistema elétrico e ampliação do estacionamento para pelo menos 219 vagas.

Além das obras previstas no contrato de concessão, a Prefeitura de Passo Fundo e a ON8 apresentaram um projeto adicional estimado em R$ 36 milhões.

A proposta prevê o alargamento da pista dos atuais 30 metros para 45 metros, permitindo receber novamente aeronaves maiores da categoria 4C.

Também está em estudo a implantação de um Terminal de Cargas Aéreas (TECA) modular com aproximadamente 1,5 mil metros quadrados.

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Outra frente de atuação envolve a aviação executiva. Os estudos conduzidos pela concessionária incluem a ampliação da utilização dos aeroportos para atividades ligadas à saúde, transporte corporativo, táxi aéreo e serviços logísticos.

No aeroporto Sepé Tiaraju, as melhorias seguem cronograma semelhante. A previsão é que até dezembro de 2028 o terminal seja ampliado para atender ao menos 173 passageiros domésticos por hora. Até junho de 2029, o aeroporto deverá receber uma nova pista de táxi, pátio para três aeronaves e um estacionamento com mais de 90 vagas

Concessionária terá apoio de outras empresas

A ON8 também contará com suporte técnico de outras empresas do ramo. O grupo frânces Egis, com atuação em infraestrutura e operação aeroportuária em diversos países dará auxílio.

A operação também terá apoio da Intertechne, responsável por projetos de grande porte no Brasil, incluindo o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Já o escritório Lângaro Arquitetura participará do desenvolvimento de soluções voltadas às futuras estruturas aeroportuárias.

A direção administrativa e aeroportuária da ON8 ficará sob responsabilidade de Jocel Gadens, engenheiro com mais de 25 anos de atuação em projetos de infraestrutura.

Em Passo Fundo, a gestão aeroportuária será conduzida por Elton Alvenga, profissional com mais de 25 anos de experiência no setor aéreo e atuação em companhias. A coordenação operacional ficará a cargo de Everton Hiemer, que possui mais de 18 anos de experiência em operações aeroportuárias.