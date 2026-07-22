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Chuva histórica
Notícia

Em 24 horas, Passo Fundo registra segundo maior acumulado de chuva da história

Chuva alcançou 171,4 milímetros em Passo Fundo, volume só superado pelo recorde de 1998

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Alessandra Hoppen

Repórter

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Rebecca Mistura

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