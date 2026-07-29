“É uma vida que eu perdi”, diz produtor que viu tornado destruir propriedade no noroeste do RS

Cenário é de destruição em diversas localidades nas três cidades. Defesa Civil / Divulgação

A passagem de um tornado pelo noroeste do Rio Grande do Sul deixou um cenário de destruição em comunidades do interior de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho, na noite de terça-feira (28).

Casas foram destruídas, galpões vieram abaixo, árvores tombaram e animais morreram. Na divisa entre Giruá e Sete de Setembro, quatro pessoas da mesma família ficaram feridas. No local, três casas da família foram destruídas.

O agricultor Gilço Amaral Mikocak, morador do local, relata que tudo aconteceu em poucos segundos. Ele conta que correu para dentro de casa ao perceber a força do vento, mas não houve tempo para escapar.

— Foi questão de 20 segundos e ficamos prensados. Nos jogamos embaixo da mesa e ali ficamos. Depois que passou, consegui mandar uma mensagem pedindo socorro. Minha esposa ficou prensada, minha avó, que mora ao lado, eu não tinha notícia dela. Na casa da minha mãe arrancou tudo. É uma vida que eu perdi. Não tenho ideia do prejuízo. É galpão, trator, casa, arrancou as cercas — relata.

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Familiares iniciaram uma campanha para ajudá-lo na reconstrução da propriedade. As doações podem ser feitas via Pix, pela chave CPF 014.977.170-35, em nome de Gilço Amaral Mikocak.

O produtor Neide Amaral, familiar das vítimas, acompanhou o resgate e descreveu o desespero vivido pela família.

— Foi um desespero total. O pessoal se reuniu para tirar eles debaixo dos escombros. A bisavó foi a última a ser retirada, depois de cerca de duas horas. Minha filha já recebeu alta, mas os outros continuam hospitalizados — conta.

Segundo a Defesa Civil, o fenômeno ocorreu por volta das 18h25min. Em Sete de Setembro, o tornado atingiu principalmente a comunidade de Rincão dos Donatos. Por lá, mais de 10 propriedades foram afetadas, número que ainda está sendo atualizado pela Defesa Civil.

Há registro de mortes de animais, galpões completamente destruídos e residências destelhadas ou em escombros. Em uma casa onde moravam idosos, o telhado foi arrancado e os moradores precisaram ser levados para a casa de familiares conforme a Defesa Civil.

Produtor rural na localidade, Jair Robaldo Wolf ainda tenta dimensionar os prejuízos causados em poucos segundos. Proprietário de uma área de 10 hectares onde cria suínos e gado leiteiro, ele relata que o vento destruiu praticamente toda a estrutura da propriedade.

— Foi uma coisa que não tem como explicar. Em questão de segundos destruiu tudo. Caiu o chiqueiro, o galpão, morreu animal, arrancou poste de luz e até um eucalipto de 70, 80 anos. Graças a Deus a minha família escapou, porque, se alguém estivesse desprotegido, não sei o que teria acontecido — conta.

Segundo Jair, o filho conseguiu entrar em um escritório junto ao chiqueiro instantes antes de a estrutura desabar.

— Entre 15 e 30 segundos depois que ele entrou, o chiqueiro simplesmente caiu. Foi questão de segundos para ele não perder a vida — relata.

Além dos danos materiais, o produtor agora enfrenta o desafio de retirar os animais que ficaram sob os escombros.

— É o nosso ganha-pão. Nós trabalhamos com suínos e vacas de leite. Agora vamos ter que recomeçar tudo de novo — afirma.

Em Giruá, as comunidades mais atingidas foram Rincão dos Coimbras, Rincão dos Mellos, Rincão dos Ribeiros, Amaral e Melgarejo. Conforme a prefeitura, 12 pessoas foram afetadas.

Já em Senador Salgado Filho, a Defesa Civil registrou destelhamentos e queda de árvores em diversas propriedades. O levantamento dos danos segue em andamento nos três municípios.

Segundo o meteorologista da Defesa Civil do RS, Bruno Ribeiro, há possibilidade de prever tornados, porém com dificuldade de prever onde vai acontecer, já que são favorecidos por condições específicas.

— Saber precisar onde vai acontecer só usando radares meteorológicos. O de ontem havia expectativa de que poderia acontecer de maneira isolada no Estado, havia ingredientes pra ocorrência de tornados — disse.