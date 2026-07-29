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“É uma vida que eu perdi”, diz produtor que viu tornado destruir propriedade no noroeste do RS

Fenômeno passou por Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho na noite de terça-feira (28). Famílias tiveram casas destruídas, animais morreram e quatro pessoas ficaram feridas; três seguem hospitalizadas

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Alessandra Hoppen

Repórter

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