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Crescem pontos de recarga de carros elétricos em Passo Fundo; mais da metade é gratuito

Município passou de 36 para 41 carregadores em nove meses. Na cidade, 1 em cada 7 carros zero km é elétrico

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Alessandra Hoppen

Repórter

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