Crescem pontos de recarga de carros elétricos em Passo Fundo; mais da metade é gratuito

Passo Fundo possui 41 carregadores em junho de 2026. Duda Fortes / Agencia RBS

Passo Fundo, no norte do Estado, ampliou em cinco unidades o número de pontos de recarga para veículos elétricos em um intervalo de nove meses. Em setembro de 2025, o município contava com 36 carregadores cadastrados no mapa nacional de eletropostos. Atualmente, são 41.

O avanço ocorre em um cenário de crescimento acelerado da frota de veículos elétricos na cidade. Dados do DetranRS indicam que, em 2026, um em cada sete carros zero quilômetro emplacados na cidade utiliza esse tipo de tecnologia.

Entre janeiro e abril, foram registrados 1.889 automóveis novos em Passo Fundo. Desse total, 270 são eletrificados, enquanto 1.619 utilizam motores a combustão.

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Onde recarregar os veículos

O aumento no número de veículos elétricos e híbridos ocorre em ritmo superior à ampliação da rede de abastecimento. A infraestrutura segue concentrada em pontos específicos da cidade, o que pode impactar o acesso à recarga.

Dos 41 eletropostos existentes, 24 oferecem carregamento gratuito. A maior concentração está na Avenida Brasil, principalmente na região do bairro Boqueirão e nas proximidades do Trevo da Caravela, além da área central.

Na região leste, há equipamentos no bairro Petrópolis, dois no bairro São José, um dentro da Universidade de Passo Fundo (UPF) e outro às margens da BR-285.

No norte da cidade, os pontos estão concentrados na região do bairro Vera Cruz. Já ao sul, o principal polo é o Passo Fundo Shopping, que reúne três carregadores. Há ainda um equipamento de alta potência na Avenida Presidente Vargas.

Movimento também aparece no Estado

Eletrificados representam cerca de 25% dos registros de automóveis no Estado. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Apesar da participação ainda inferior em relação aos veículos movidos a gasolina, etanol ou diesel, os eletrificados ampliam presença no mercado.

O avanço observado em Passo Fundo acompanha uma tendência estadual. Em abril, pela primeira vez, dois modelos elétricos ficaram entre os cinco carros mais vendidos no Rio Grande do Sul.

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O BYD Dolphin Mini apareceu na terceira posição e o Geely EX2 em quinto lugar. Outro modelo da mesma marca, o BYD Dolphin, também figurou entre os dez mais vendidos.