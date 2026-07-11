Como era Passo Fundo há 100 anos? Conheça o designer que usa IA para animar fotos históricas

Viajar no tempo para conversar com Teixeirinha ou sentir o frio da nevasca de 1965 em Passo Fundo: tudo é possível através do domínio do uso da Inteligência Artificial do designer gráfico Rubens Maito Martinello.

Natural de Tapejara, no norte do Estado, Rubens cria conteúdo para redes sociais animando e colorindo fotos antigas das cidades usando IA. Os vídeos são publicados em formatos de séries no perfil “IAgora Rubão?”, que já reúnem mais de 1 milhão de visualizações.

— Sempre gostei de olhar foto antiga e aprender sobre o passado da minha cidade. Paralelo a isso, usava IA no meu trabalho e sempre fui um curioso. No começo desse ano comecei a criar conteúdo sobre isso e, quando comecei com as cidades, foi um sucesso já de início — resume Rubens.

Como dar vida ao passado

As séries de vídeos sobre o passado das cidades começaram com a cidade natal dele, Tapejara, mas há pouco passaram a retratar também Passo Fundo. Por aqui, locais como a primeira estação férrea, nos anos 1890, o chafariz da Mãe Preta, no anos 1920 e diversos pontos da Avenida Brasil nos anos 1950 ganham som, cores e movimento

Rubens também vira personagem dos vídeos e interage nas cenas. Ele passeia de trem na Estação da Gare, caminha pela Ruas Bento Gonçalves e Morom, nas décadas de 1920 e 1930 e até conversa com Teixeirinha, onde atualmente está a estátua do cantor, no Centro.

Cada uma das cenas dura cerca de cinco segundos, mas precisam passar por vários processos. Primeiro, Rubens faz a restauração da foto antiga, dá cor e adequa para a proporção vertical da tela para, depois, narrar a cena para a IA animar a sequência e torná-la um vídeo curto. Por fim, ele insere o seu personagem interagindo no vídeo, também feito com IA.

— Tenho visto muitos comentários positivos, de trazer a nostalgia de como era vida de antes. Outros reconhecem a rua que os avós moravam. Também recebi pedidos de professores para usar os vídeos em aulas de história. Acho que a tecnologia é nossa aliada para render atenção, além de vermos como a cidade era limpa, cuidada, e é muito impactante e ver como elas (as cidades) transformaram — comenta Rubens.

Para o futuro, Rubens planeja continuar a viagem digital por outras cidades, incluindo Erechim, Lagoa Vermelha e Vacaria. Paralelo ao trabalho, ele também faz com restauração de fotos pessoais ou de empresas, e pretende dar cursos de IA para profissionais de fotografia, arquitetura ou design.