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Com Rio Uruguai acima da cota de inundação, 15 famílias são retiradas de casa em Iraí

Apesar dos transtornos, nível do Rio apresentou os primeiros sinais de recuo nesta quinta (23)

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Heloisa Gamero

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Felipe Matiasso*

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