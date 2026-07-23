Com Rio Uruguai acima da cota de inundação, 15 famílias são retiradas de casa em Iraí

A elevação do Rio Uruguai provocou transtornos para moradores de Iraí, no norte do Estado, e obrigou 15 famílias a deixarem suas residências nesta quarta-feira (22). De acordo com a Defesa Civil, pelo menos cinco casas foram atingidas pela água após o aumento do nível do rio, impulsionado pelas chuvas registradas nos últimos dias.

O avanço das águas levou o município a abrir um abrigo de emergência para atender possíveis desalojados. Apesar da medida, a procura pelo espaço foi considerada baixa pela prefeitura.

Após um dia de preocupação para moradores que vivem próximos ao rio, a manhã desta quinta-feira (23) trouxe um primeiro sinal positivo.

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O nível do Rio Uruguai começou a recuar e apresentou redução de 16 centímetros, conforme monitoramento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). Na atualização mais recente, divulgada às 13h, o rio marcava 10,99 metros.

Mesmo com a redução observada, os órgãos de emergência mantêm a atenção sobre o comportamento do Rio Uruguai. A preocupação é evitar novos transtornos caso ocorram alterações no volume de água que chega à região.