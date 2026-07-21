Chuva intensa causa interdições em estradas do norte e noroeste do Estado

As fortes chuvas que atingem o norte e o noroeste do Estado provocaram bloqueios totais e parciais em rodovias da região nesta terça-feira (21). Os transtornos incluem queda de barreira, acúmulo de água sobre a pista e alterações no tráfego em trechos considerados estratégicos para a circulação de veículos e transporte de cargas.

De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), equipes atuam em diferentes pontos para monitorar as condições das estradas e orientar os motoristas.

Passo Fundo

Em Passo Fundo, a situação mais crítica foi registrada na RS-135, nas proximidades do quilômetro 5.

O trecho foi afetado por uma queda de barreira, além da presença de água sobre a pista. Máquinas trabalham na remoção do material e na recuperação das condições de tráfego.

Uma guarnição do Comando Rodoviário permanece no local realizando a sinalização e controlando o fluxo de veículos enquanto os serviços são executados.

Marau

Em Marau, houve bloqueio do trânsito na RS-324, no quilômetro 208, na localidade de São Luiz da Mortandade.

A interdição ocorre devido ao elevado volume de água que avançou sobre a pista e comprometeu a passagem de veículos.

Santo Ângelo

Já na RS-344, no quilômetro 101, sobre a ponte localizada entre Santo Ângelo e Entre-Ijuís, o tráfego opera em sistema de "pare e siga".

O controle é feito por meio de semáforos devido às obras de reforma da estrutura da ponte.

Defesa Civil emite alerta vermelho

Diante do avanço das instabilidades, a Defesa Civil do Estado enviou durante a tarde um alerta para celulares de moradores da região Norte.

O aviso classifica a situação como alerta vermelho, indicando risco muito alto para ocorrência de chuva intensa, alagamentos e outros transtornos associados ao mau tempo.

As autoridades orientam a população a acompanhar os comunicados oficiais e adotar medidas preventivas.

Entre as recomendações estão permanecer em locais seguros durante os temporais, garantir abrigo adequado para animais domésticos e evitar áreas abertas durante ventos fortes.

Também é recomendado não estacionar veículos próximos a árvores, postes, placas de sinalização ou estruturas que possam ser derrubadas pela força do vento.