Geral

Bloqueios em rodovias
Notícia

Chuva intensa causa interdições em estradas do norte e noroeste do Estado

Passo Fundo, Marau e Santo Ângelo registram bloqueios. Defesa Civil orienta população a adotar medidas preventivas

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Bruna Scheifler

Repórter

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