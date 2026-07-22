Chuva causa queda de pontes e deixa famílias desalojadas no norte do RS; veja a situação na região

Ponte cedeu após a elevação do nível do Rio Tarimba em Vila Maria. Prefeitura de Vila Maria / Divulgação

O elevado volume de chuva registrado nas últimas horas provocou alagamentos, interdições de estradas, queda de estruturas e transtornos em municípios do norte do Estado.

Em Vila Maria, uma ponte cedeu após a elevação do nível do Rio Tarimba. Em Marau, a prefeitura prepara o decreto de situação de emergência.

Também há registros de danos em Não-Me-Toque, Carazinho, Ibiraiaras e Lagoa Vermelha, Palmitinho, Sarandi, e Nonoai.

Veja abaixo situação de cada município

Vila Maria

O aumento do nível do Rio Tarimba fez uma ponte ceder na Rua General Flores da Cunha, nas proximidades da Unidade Básica de Saúde 2. A estrutura foi interditada para veículos e pedestres devido ao risco de desabamento.

Como alternativa, a prefeitura orienta a utilização da ponte que liga o Parque de Eventos ao Módulo Esportivo 15 de Novembro, na Rua 15 de Novembro.

Apesar dos transtornos, não houve necessidade de retirada de moradores até o momento. O município mantém o monitoramento da situação diante da previsão de continuidade das chuvas.

Crissiumal

Em Crissiumal, no noroeste gaúcho, o acumulado de chuva chegou a 170 milímetros. Na localidade de Lajeado Grande, uma árvore caiu na casa de uma idosa de 62 anos nesta terça-feira (21).

Durante quarta-feira (22), a Defesa Civil informou que a árvore será retirada com o auxílio de um caminhão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Equipe da Assistência Social está acompanhando o caso.

Marau

Ponte no interior foi interditada. Prefeitura de Marau / Divulgação

Em Marau, a prefeitura informou que irá decretar situação de emergência em razão dos danos causados pelas chuvas.

Conforme o município, os acumulados variam entre 200 e quase 300 milímetros, dependendo da localidade.

Ao menos 12 famílias tiveram as casas atingidas por alagamentos. Os pontos mais críticos foram registrados no bairro Santa Isabel e no Loteamento Dalberto.

Além disso, uma ponte no interior foi interditada e uma estrada que dá acesso a uma comunidade rural também teve bloqueio em razão das condições de trafegabilidade.

A prefeitura solicitou à Coordenadoria Regional de Educação a suspensão das aulas da rede estadual nesta terça-feira (22). Equipes da prefeitura seguem realizando levantamentos para contabilizar os prejuízos, especialmente nas áreas rurais.

Palmeira das Missões

Muro da casa de uma família caiu. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Em Palmeira das Missões, no norte do gaúcho, o muro de uma residência desabou nesta terça-feira (21). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Duas casas ficaram destelhadas.

Ibiraiaras

Ônibus foi arrastado pela correnteza. Defesa Civil/Divulgação

Em Ibiraiaras, um ônibus utilizado no transporte de trabalhadores de frigoríficos foi arrastado pela água na localidade de Capela Santa Catarina. No momento do incidente, o veículo estava sem passageiros.

O ônibus foi removido com auxílio de máquinas da prefeitura e ninguém ficou ferido.

O município contabilizou ainda cerca de 35 residências alagadas. A RS-126 chegou a ser interrompida no km 4, mas já foi liberada.

Ciríaco

Um idoso de 86 anos foi resgatado na tarde desta terça-feira (21) de um alagamento em Ciríaco. O homem, identificado como Osvaldo Barea, estaria dentro do carro na localidade de São João Batista quando a água do Rio Machado começou a subir e arrastou o veículo até um barranco.

De acordo com a família, o idoso ficou dentro do carro por duas horas até ser retirado. O resgate foi realizado pelo empresário Edegar Passari, 40 anos, e seu primo, Jonathan Passari, 31. Eles estavam trabalhando quando receberam uma ligação solicitando ajuda para resgatar o idoso (veja abaixo).

Não-Me-Toque

Em Não-Me-Toque, o grande volume de chuva causou o transbordamento de rios no interior.

Segundo a Defesa Civil, o acesso principal às comunidades de São José do Centro, Posse São Miguel e Bom Sucesso foi interrompido, exigindo a utilização de rotas alternativas.

Carazinho

Em Carazinho, os muros de uma residência e do Estádio do Campo do Glória desabaram.

Também foram registrados alagamentos em residências, mas não há informações sobre desabrigados ou feridos.

Lagoa Vermelha

Pontos de enchentes foram registrados no município. Defesa Civil / Reprodução

Em Lagoa Vermelha, um homem precisou ser resgatado após ficar ilhado durante tentativa de atravessar um trecho alagado da Estrada Pizzamiglio, no interior do município.

O veículo que ele conduzia foi arrastado pela correnteza. A vítima conseguiu sair do automóvel e se abrigou sobre árvores até a chegada do Corpo de Bombeiros. Após o resgate, foi encaminhada ao Hospital São Paulo para avaliação médica.

A Defesa Civil informou que 200mm de chuva foram registrados nesta terça-feira (21). Aulas foram suspensas no município nesta quarta-feira (22).

Erechim

Em Erechim, a forte chuva provocou a queda de um poste de energia elétrica no bairro Progresso, na noite de terça-feira (21). A queda da estrutura derrubou um muro no pátio de uma residência.

Até o momento, não há registro de feridos.

Nonoai

Em Nonoai, a chuva intensa registrada na noite de terça-feira (21) causou transtornos em diferentes pontos do município.

Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da prefeitura foram mobilizadas para atender as famílias atingidas e minimizar os impactos provocados pelo grande volume de precipitação.

Os trabalhos estão concentrados nas áreas mais afetadas, com atendimento a alagamentos, avaliação dos danos e adoção de medidas para garantir a segurança da população.

A orientação é para que os moradores evitem áreas alagadas ou com risco de deslizamentos e não tentem atravessar ruas ou pontes com correnteza. Em caso de emergência, a Defesa Civil deve ser acionada.

Palmitinho

Em Palmitinho, no norte do estado, a Defesa Civil informou que cerca de 80 residências foram danificadas pela chuva, que se iniciou por volta das 16h desta terça-feira (21).

Lonas foram distribuídas e queda de árvores também foi registrado. Ao todo, três famílias ficaram desabrigadas, duas delas tiveram as casas completamente destelhadas.

Sarandi

No norte do Estado, na noite desta terça-feira (21), a cota do Rio Sarandi extravasou e famílias próximas a região precisaram ser retiradas.

Um abrigo foi aberto no município, mas a prefeitura declarou que até p momento a procura tem sido baixa.

Bloqueios em rodovias da região

Ainda não há previsão para liberação de ponte em Barra Funda. Prefeitura de Barra Funda / Divulgação

As chuvas também afetaram o tráfego em rodovias da região.