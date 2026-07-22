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Chuva causa queda de pontes e deixa famílias desalojadas no norte do RS; veja a situação na região

Prefeituras decretam situação de emergência e registram bloqueios em estradas após volume de precipitação passar de 200 milímetros

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Alessandra Hoppen

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Heloisa Gamero

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