Chuva causa estragos em estradas em Sananduva; aulas são temporariamente suspensas

A chuva forte que atingiu o norte do Estado entre a quarta (1º) e quinta-feira (2) provocou estragos em Sananduva. A área rural foi uma das mais afetadas, com bloqueios totais e parciais em estradas e erosão nas lavouras.

Conforme a Defesa Civil municipal, o acumulado de chuva nas últimas 24 horas foi de cerca de 160 milímetros. Foram registrados 65mm na quarta-feira, e o restante da chuva forte atingiu a cidade entre a 1h e 4h de quinta.

Com a elevação de rios e arroios, uma das pontes urbanas deve ser interditada para veículos pesados. No interior, o nível da água atravessou as pontes, e todas estão interditadas. As aulas foram temporariamente suspensas nas escolas municipais.