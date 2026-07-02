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Chuva causa estragos em estradas em Sananduva; aulas são temporariamente suspensas

Acumulado de 160 milímetros em 24 horas causou bloqueio de estradas, e interdição de pontes

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