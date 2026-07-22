Cheia surpreende produtor rural e obriga vacas a atravessarem rio em Lagoa Vermelha

Rebanho conseguiu passar pela cheia do rio. Nercílio Mendes / Arquivo Pessoal

O avanço rápido das águas provocado pelas fortes chuvas em Lagoa Vermelha, no norte do Estado, quase resultou na perda de um rebanho bovino na tarde de terça-feira (21). Os animais ficaram cercados após o transbordamento do Rio Passo do Cipó e precisaram atravessar uma área tomada pela enchente para chegar a um local seguro.

A situação aconteceu em uma propriedade rural localizada a cerca de 20 quilômetros da área urbana do município. O proprietário, Nercílio Mendes de Araújo, 63 anos, afirma que o cenário mudou em poucos minutos e surpreendeu quem estava na região.

— Foi de uma hora para outra. O gado não estava preso. Foi a própria água que prendeu o gado — relata.

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Segundo o produtor, o manejo dos animais costuma ocorrer por volta das 17h. Porém, o cancelamento de um compromisso fez com que ele fosse até o local mais cedo, por volta das 15h. A decisão acabou sendo fundamental.

Quando chegou à propriedade, percebeu que o nível do rio havia aumentado de forma acelerada e que os animais estavam isolados pela enchente.

— Foi uma emoção muito grande porque não é a primeira vez que passo por uma situação dessas. Foi aí que eu chamei e o rebanho veio. Se eu saísse antes, eu tinha perdido todo o rebanho — conta.

Travessia em meio à enchente

Para escapar da água, as vacas precisaram atravessar o trecho alagado. Imagens registradas no local mostram os animais avançando pela correnteza enquanto seguiam em direção a uma área mais alta. Apesar das dificuldades, nenhum dos animais morreu durante a travessia.

Nercílio acredita que a relação construída ao longo dos anos com o rebanho também contribuiu para o resultado positivo.

— Foi Deus. Sempre gostei muito de conversar com o gado, de tratar bem o gado, dar milho na boca. Elas me querem muito bem, mas eu só tenho gratidão a Deus por ter me ajudado a salvar o rebanho — afirma.

Chuva causou prejuízos no município

De acordo com a Defesa Civil, Lagoa Vermelha, cidade de cerca de 27 mil habitantes, registrou cerca de 200 milímetros de chuva durante o período de instabilidade.

Os principais danos foram contabilizados em estradas e pontes do interior. Em razão das dificuldades de acesso, seis escolas rurais tiveram as atividades suspensas.

As condições climáticas também mobilizaram equipes de resgate. Um idoso precisou ser retirado de uma área atingida pela enchente.