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Cheia surpreende produtor rural e obriga vacas a atravessarem rio em Lagoa Vermelha

Rio Passo do Cipó transbordou após fortes chuvas e cercou os animais em uma propriedade do interior do município

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Felipe Matiasso*

Repórter

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