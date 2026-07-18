Cavalo cai em bueiro em rua de Passo Fundo; imagens mostram resgate com guindaste

Um cavalo caiu em um bueiro neste sábado (18) em uma rua do bairro Donária, em Passo Fundo, no norte do Estado. O animal, chamado Paçoca, ficou preso por cerca de 40 minutos e foi retirado com apoio de populares e de um guindaste.
O tutor, Gabriel da Silva dos Santos, 18 anos, estava voltando de um treino de laço com um amigo, que estava montando o animal, quando houve a queda.
— Não sabemos como aconteceu exatamente, mas tivemos um baita susto — relatou Gabriel.
Uma empresa de guinchos foi acionada. De acordo com o proprietário, Matheus Daronch, foram utilizados laços para prender o animal e evitar ferimentos.
Após a retirada, o cavalo foi avaliado por uma médica veterinária. Ele teve ferimentos leves e foi medicado.
O Corpo de Bombeiros de Passo Fundo informou que foi acionado, mas que estava em outra ocorrência no momento do incidente.