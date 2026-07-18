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Cavalo cai em bueiro em rua de Passo Fundo; imagens mostram resgate com guindaste

Animal ficou preso por cerca de 40 minutos; tutor retornava de treino de tiro de laço

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Bruna Scheifler

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