Cavalo cai em bueiro em rua de Passo Fundo; imagens mostram resgate com guindaste

Um cavalo caiu em um bueiro neste sábado (18) em uma rua do bairro Donária, em Passo Fundo, no norte do Estado. O animal, chamado Paçoca, ficou preso por cerca de 40 minutos e foi retirado com apoio de populares e de um guindaste.

O tutor, Gabriel da Silva dos Santos, 18 anos, estava voltando de um treino de laço com um amigo, que estava montando o animal, quando houve a queda.

Animal foi avaliado por veterinária e teve ferimentos leves. Gabriel da Silva dos Santos / Divulgação

— Não sabemos como aconteceu exatamente, mas tivemos um baita susto — relatou Gabriel.

Uma empresa de guinchos foi acionada. De acordo com o proprietário, Matheus Daronch, foram utilizados laços para prender o animal e evitar ferimentos.

Após a retirada, o cavalo foi avaliado por uma médica veterinária. Ele teve ferimentos leves e foi medicado.

Empresa de guinchos foi acionada para o resgate. Matheus Daronch / Divulgação