Carazinho muda nome de escola que homenageava autor de crimes da ditadura; outros dois municípios também alteraram nomes

Carazinho, Machadinho e São José das Missões, no norte do Estado, alteraram a denominação de uma escola e de ruas que homenageavam autoridades da ditadura civil-militar (1964-1985). As mudanças ocorreram após uma recomendação do Ministério Público Federal (MPF), em julho de 2025.

A recomendação pedia a substituição de nomes de espaços públicos que faziam referência a pessoas apontadas como responsáveis por graves violações de direitos humanos durante o regime.

Em Carazinho, a antiga Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Castelo Branco passou a se chamar Escola Municipal de Ensino Fundamental Castelo. A mudança foi construída em conjunto entre a prefeitura, a comunidade escolar e o MPF.

Segundo a secretária municipal de Educação, Elisabete Roessler de Medeiros, a discussão começou logo após o recebimento da recomendação.

— A comunidade escolar entendeu que fazia sentido fazer essa mudança. Em uma escola, trabalhamos diariamente com as crianças, e não era adequado manter a homenagem a uma pessoa ligada a esse período da história — afirma.

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A prefeitura apresentou ao MPF a proposta de manter apenas o nome “Castelo”, já que essa era a forma como a instituição era conhecida pela comunidade.

— Recebemos a concordância, fizemos todos os trâmites legais, o prefeito editou o decreto e hoje a escola já adota oficialmente a nova denominação — explica a secretária.

Além de Carazinho, Machadinho aprovou uma lei que alterou o nome da antiga Rua Marechal Castelo Branco para Rua Agustinho Polidoro. Em São José das Missões, outra lei substituiu a denominação da Rua Ernesto Geisel por Rua Ipiranga.

Passo Fundo não alterou nome de via

MPF recomendou à prefeitura alteração do nome. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Em Passo Fundo, a recomendação do MPF tratava da Travessa Marechal Costa e Silva, que homenageia outro presidente do período da ditadura.

A prefeitura informou que não promoveu a alteração por entender que a mudança da nomenclatura de vias públicas depende da apresentação e aprovação de um projeto de lei pela Câmara de Vereadores. Segundo o Executivo, caso uma proposta seja aprovada pelo Legislativo, caberá ao prefeito sancionar ou vetar a matéria.

Em contrapartida, um requerimento elaborado por entidades de defesa dos direitos humanos pede a criação de políticas de memória sobre violações cometidas durante a ditadura militar na cidade. O documento foi entregue ainda em abril.