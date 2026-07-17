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Alteração
Notícia

Carazinho muda nome de escola que homenageava autor de crimes da ditadura; outros dois municípios também alteraram nomes

Recomendação pedia a substituição de nomes de espaços públicos que faziam referência a pessoas apontadas como responsáveis por graves violações de direitos humanos

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Alessandra Hoppen

Repórter

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