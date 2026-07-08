Câmara de Vereadores aprova eleição suplementar para vagas no Conselho Tutelar de Passo Fundo

Decisão aconteceu na segunda-feira (6). Amanda Peres / Câmara de vereadores

A Câmara de Vereadores de Passo Fundo, no norte do Estado, aprovou, na sessão de segunda-feira (6), um projeto que cria a possibilidade de realização de eleição suplementar para o Conselho Tutelar.

A proposta, encaminhada pelo Executivo e aprovada por unanimidade, altera a Lei Municipal nº 4.148/2004 e estabelece uma alternativa para situações em que não existam suplentes aptos ou disponíveis para ocupar vagas no órgão.

A mudança ocorre em meio às dificuldades enfrentadas pelo Conselho Tutelar para substituir conselheiros afastados temporariamente ou que deixam a função de forma definitiva. Sem suplentes para assumir os postos, as demandas acabam distribuídas entre os demais integrantes do órgão.

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Na justificativa enviada à Câmara, o Executivo argumenta que a falta de substitutos tem provocado acúmulo de atribuições entre os conselheiros em atividade, situação que motivou a busca por um novo mecanismo de reposição.

Como funcionará a eleição

Pela regra aprovada, a eleição suplementar ocorrerá de forma indireta e será organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica). Caberá ao órgão elaborar o edital, definir critérios de participação e estabelecer os prazos para inscrição dos interessados.

O processo deverá ser aberto em até 30 dias após a confirmação de que não há suplentes aptos ou disponíveis para assumir a função. A seleção formará uma lista complementar, que será incorporada à relação de suplentes já existente para o mandato em curso.

Presente na sessão, o conselheiro tutelar Clédio Paties afirmou que a medida atende uma reivindicação antiga da categoria. Segundo ele, a ausência de suplentes tem gerado dificuldades principalmente durante períodos de férias e afastamentos.

— Esse projeto foi um pedido dos conselheiros ao Comdica para que fosse encaminhado ao Executivo. A resolução do Conanda prevê a possibilidade de uma escolha direta ou indireta após dois anos da eleição ordinária. Neste caso, será uma escolha indireta para preencher vagas de suplentes do atual mandato — explicou.