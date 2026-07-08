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Câmara de Vereadores aprova eleição suplementar para vagas no Conselho Tutelar de Passo Fundo

Mudança aprovada permite convocação de novo processo seletivo quando a lista de suplentes estiver esgotada

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