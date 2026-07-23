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Búfalo troca açude por piscina e passa sete horas "aproveitando o banho" em Sananduva

Animal de estimação chamado Cotonete entrou sozinho na piscina durante a madrugada e permaneceu no local até a manhã

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Luiz Otávio Calderan

Repórter

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