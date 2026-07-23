Búfalo troca açude por piscina e passa sete horas "aproveitando o banho" em Sananduva

Uma madrugada aparentemente comum acabou se transformando em uma história difícil de acreditar para uma família de Sananduva, no norte do Rio Grande do Sul. O responsável pela surpresa foi um búfalo de estimação, conhecido como Cotonete, que resolveu deixar o açude de lado e fazer da piscina da casa um verdadeiro refúgio particular.

O episódio ocorreu na madrugada de terça-feira (21) e mobilizou a família Salvador por várias horas. O animal entrou na piscina por volta da 1h e só deixou o local perto das 8h da manhã.

A primeira a perceber que algo estranho estava acontecendo foi Carine Salvador.

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Durante a madrugada, as cachorras da casa começaram a latir de forma insistente. Ao levantar para verificar o que estava acontecendo, ela encontrou uma cena inesperada. Ao acender as luzes da sala, deu de cara com Cotonete olhando para dentro da residência através da porta de vidro.

— Eu acordei com as cadelas latindo sem parar. Acendi a luz da sala e me deparei com ele, com a cabeça na porta de vidro, olhando para dentro. Fiquei tão assustada que nem consegui pegar o celular para registrar —relembra .

Mas o que aconteceu na sequência deixou a situação ainda mais curiosa.

Depois de circular pelo pátio, o búfalo seguiu em direção à piscina. Segundo a família, o animal não caiu acidentalmente na água nem demonstrou receio.

— Foi entrando devagarinho, como se estivesse entrando em um açude. Parecia que sabia exatamente o que estava fazendo — relata a familiar.

Sete horas de relaxamento

Depois de tomar posse da piscina, Cotonete permaneceu no local durante praticamente toda a madrugada. Enquanto isso, familiares e amigos tentavam descobrir como retirar o visitante inesperado da água.

A preocupação aumentava à medida que o tempo passava, mas o animal parecia confortável demais para deixar o local.

— Nós movemos meio mundo para descobrir como tirar ele de lá. Mas, no fim, ele saiu sozinho quando quis — conta Sandro Salvador, dono do animal.

Búfalo é criado como animal de estimação

Apesar do comportamento inusitado, a família explica que o búfalo está acostumado com ambientes aquáticos.

Os animais são criados em uma propriedade rural próxima ao município e costumam utilizar açudes para se refrescar.

— Temos um sítio aqui perto e criamos búfalos por hobby da família. O Cotonete é muito dócil e muito manso. Ele está acostumado a entrar em açudes. Só que dessa vez resolveu escolher a piscina — brinca Sandro.