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Brigada Militar alerta para golpe que usa morte de professora de Constantina para extorquir moradores

Golpistas apresentam-se como integrantes de facção criminosa e exigem transferências em dinheiro

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Eduardo Krais

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Alessandra Hoppen

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