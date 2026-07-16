Brigada Militar alerta para golpe que usa morte de professora de Constantina para extorquir moradores

Professora foi morta na noite de domingo (12) em Constantina. Polícia Civil / Divulgação

A Brigada Militar de Constantina emitiu um alerta à população sobre tentativas de golpe que utilizam o caso da morte da professora Glória Werkhausen, 43 anos, para extorquir moradores do município, no norte do Estado.

Segundo a corporação, criminosos estão entrando em contato com moradores, apresentando-se como integrantes de uma facção criminosa e fazendo ameaças. Durante as ligações, os golpistas citam informações relacionadas ao caso para tentar intimidar as vítimas e exigir transferência de dinheiro.

A BM orienta que a população não realize pagamentos, não forneça dados pessoais ou bancários e não clique em links enviados pelos suspeitos. A recomendação é encerrar imediatamente o contato, bloquear o número e, em caso de dúvidas, acionar a corporação pelo telefone 190.

Investigação continua

O alerta ocorre enquanto a Polícia Civil investiga a morte da professora, encontrada após um incêndio atingir a casa onde morava, no bairro Florestal, na noite de domingo (12).

A principal linha de investigação é de homicídio. Conforme o delegado Cristiano De Bone, responsável pelo caso, a perícia identificou marcas de esganadura no pescoço da vítima, descartando a hipótese inicial de suicídio.

A confirmação da causa da morte dependerá dos laudos periciais, que também devem apontar a origem do incêndio.

Após controlar as chamas, os bombeiros localizaram o corpo da professora dentro da residência. De acordo com a investigação, o fogo se concentrou principalmente na sala da casa.