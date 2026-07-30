Bombeiros voluntários e equipes de resgate participam de capacitação inédita em evento em Erechim

Enquanto especialistas discutem prevenção e gestão de riscos no 1º Clima Summit, o evento também oferta uma das maiores capacitações voltadas ao voluntariado de emergência da região sul do país.
O Encontro de Voluntários, promovido pela Força Voluntária Alto Uruguai, ocorre até domingo (2) em Erechim, deve reunir entre 200 e 300 bombeiros voluntários e integrantes de equipes de resposta do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
As pessoas participam de capacitações específicas voltadas para diferentes cenários de atuação.
Entre os cursos disponíveis estão:
- Resgate Veicular
- Atendimento Pré-Hospitalar (APH)
- Resgate com Cordas
- Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC)
- Resgate em Movimento de Massa
- Emergência Química
- Resgate em Áreas Remotas (RAR)
- Condução Especializada de Veículos de Emergência
- Corte de árvores de risco
Especialistas virão de diferentes estados
Segundo o presidente fundador da Força Voluntária e coordenador do evento, Ronaldo Manica, os instrutores convidados possuem experiência prática em operações de salvamento e atendimento emergencial.
— Temos profissionais extremamente técnicos vindo de vários estados para compartilhar conhecimento e experiência com os participantes — afirma.
Para Ronaldo, os eventos climáticos registrados nos últimos anos mostraram a importância da preparação contínua das equipes.
— Sem a mobilização do voluntariado e das instituições parceiras, não teríamos conseguido atender a população da forma que era necessária nos últimos acontecimentos climáticos — destaca.
Além de capacitar quem já atua em situações de emergência, o evento busca fortalecer a cultura da prevenção nos municípios. A avaliação da organização é que a preparação não pode ocorrer apenas quando o desastre acontece.
— É preciso fomentar o tema Defesa Civil, capacitação e preparação de forma permanente. Quando a emergência chega, já não há tempo para começar a se preparar — finaliza Ronaldo.