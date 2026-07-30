Bombeiros voluntários e equipes de resgate participam de capacitação inédita em evento em Erechim

Evento teve inicio nesta quinta (30) e segue até o domingo (2). Prefeitura de Erechim / Divulgação

Enquanto especialistas discutem prevenção e gestão de riscos no 1º Clima Summit, o evento também oferta uma das maiores capacitações voltadas ao voluntariado de emergência da região sul do país.

O Encontro de Voluntários, promovido pela Força Voluntária Alto Uruguai, ocorre até domingo (2) em Erechim, deve reunir entre 200 e 300 bombeiros voluntários e integrantes de equipes de resposta do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

As pessoas participam de capacitações específicas voltadas para diferentes cenários de atuação.

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Entre os cursos disponíveis estão:

Resgate Veicular

Atendimento Pré-Hospitalar (APH)

Resgate com Cordas

Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC)

Resgate em Movimento de Massa

Emergência Química

Resgate em Áreas Remotas (RAR)

Condução Especializada de Veículos de Emergência

Corte de árvores de risco

Especialistas virão de diferentes estados

Segundo o presidente fundador da Força Voluntária e coordenador do evento, Ronaldo Manica, os instrutores convidados possuem experiência prática em operações de salvamento e atendimento emergencial.

— Temos profissionais extremamente técnicos vindo de vários estados para compartilhar conhecimento e experiência com os participantes — afirma.

Para Ronaldo, os eventos climáticos registrados nos últimos anos mostraram a importância da preparação contínua das equipes.

— Sem a mobilização do voluntariado e das instituições parceiras, não teríamos conseguido atender a população da forma que era necessária nos últimos acontecimentos climáticos — destaca.

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Além de capacitar quem já atua em situações de emergência, o evento busca fortalecer a cultura da prevenção nos municípios. A avaliação da organização é que a preparação não pode ocorrer apenas quando o desastre acontece.

— É preciso fomentar o tema Defesa Civil, capacitação e preparação de forma permanente. Quando a emergência chega, já não há tempo para começar a se preparar — finaliza Ronaldo.