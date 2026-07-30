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Bombeiros voluntários e equipes de resgate participam de capacitação inédita em evento em Erechim

Iniciativa busca fortalecer a rede de resposta a emergências no sul do Brasil

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Vitor Zuccolo

Repórter

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