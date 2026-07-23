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Bombeiros entram no quinto dia de buscas por idoso que desapareceu enquanto pescava em Carazinho

Volume de chuva registrado na região dificultou os trabalhos

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Alessandra Hoppen

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