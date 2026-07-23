Bombeiros entram no quinto dia de buscas por idoso que desapareceu enquanto pescava em Carazinho

Elevação do nível do Rio da Várzea cobriu todos os pontos de busca por Sérgio Bauer em Carazinho. Corpo de Bombeiros / Divulgação

As buscas por Sérgio Bauer, 69 anos, que desapareceu enquanto pescava no Rio da Várzea, em Carazinho, no norte do Estado, entraram no quinto dia nesta quinta-feira (23). O Corpo de Bombeiros mantém as operações desde domingo (19), quando o homem não foi mais localizado.

Conforme os bombeiros, o grande volume de chuva registrado na região dificultou os trabalhos. A elevação significativa do nível do Rio da Várzea cobriu todos os pontos de busca previamente mapeados pela equipe.

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Mesmo com a chuva, a operação segue durante o dia em áreas de mata e no rio. Os trabalhos serão concentrados no curso d'água, com embarcação e uma equipe especializada.