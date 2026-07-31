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Bombeiro resgata bebê engasgada com leite materno em Getúlio Vargas; confira vídeo

Bebê foi encaminhada para atendimento médico nesta quinta-feira (30)

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Heloisa Gamero

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Tatiana Tramontina

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