Bombeiro resgata bebê engasgada com leite materno em Getúlio Vargas; confira vídeo

Uma bebê de seis dias de vida foi resgatada na tarde desta quinta-feira (30) em Getúlio Vargas, no norte do Estado. Isis estava engasgada com leite materno.

De acordo com o soldado do Corpo de Bombeiros, Henrique Montemezzo, os pais levaram a bebê por volta das 14h no quartel e pediram socorro:

— Ouvi um barulho de buzina entrando na frente do quartel e eu já imediatamente fui na porta. A bebê já cianótica, com os lábios roxos. Eu realizei a manobra de desengasgo, e ela voltou a cor normal dela. E ficou tudo bem. Hoje a Isis tem sete dias de vida.

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Ainda de acordo com o relato, após a manobra, ela foi encaminhada ao Hospital São Roque, localizado em Getúlio Vargas. A bebê passa bem e está sob cuidados da família.

Importância de aprender a manobra

Para Montemezzo, quem lida com crianças ou idosos diariamente, é importante que aprenda a realizar a manobra de Heimlich, de desobstrução da vias:

— A manobra é colocar a criança de bruços no teu braço e dar cinco tapinhas nas costas, até desengasgar. Se não desengasgar, vira ela, pressiona cinco vezes o peito, e retorna. Se não desengasgou, mais cinco tapinhas.

Confira abaixo instruções: