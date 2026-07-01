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Aulas são suspensas em Entre Rios do Sul por previsão de chuva intensa nesta quarta-feira

Norte e noroeste gaúcho estão sob alerta máximo para ventos de até 85 km/h e queda de granizo

Heloisa Gamero

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