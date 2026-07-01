Aulas são suspensas em Entre Rios do Sul por previsão de chuva intensa nesta quarta-feira

Norte e noroeste estão sob alerta máximo para temporais. Climatempo / Divulgação

A prefeitura de Entre Rios do Sul, no norte do Estado, suspendeu as atividades de escolas municipais nesta quarta-feira (1º). A decisão acontece diante do alerta da Defesa Civil para o grande volume de chuva previsto para o dia.

A previsão indica que a quantidade pode chegar em até 120 milímetros em apenas seis horas e ultrapassar 160 milímetros em 24 horas, com risco de alagamentos e enxurradas.

O vice-prefeito em exercício, Rodrigo Oliboni, destacou que forças de segurança estão organizadas para o tempo severo e solicitou a atenção da população para avisos oficiais:

— Estamos trabalhando de forma integrada com a Defesa Civil, Bombeiros Voluntários e todas as secretarias municipais para que possamos dar uma resposta rápida, caso seja necessário. Pedimos que a população que adote todas as medidas de segurança. A prevenção é fundamental.

Chuva na região

Constantina registrou grande volume de chuva nesta segunda-feira (29). Defesa Civil / Reprodução

De acordo com a Climatempo, outras áreas do Norte e Noroeste estão sob perigo para temporais intensos, com ventos que podem chegar a 85 km/h. A previsão é para esta quarta-feira (1º).

O alerta foi emitido para os municípios: Lagoa Vermelha, Erechim, Getúlio Vargas, Nonoai, Frederico Westphalen, Iraí, Tenente Portela, Três Passos, Passo Fundo, Palmeira das Missões, Panambi, Santo Augusto, Tapejara, Sananduva, Constantina, Erebango, Ametista do Sul e Erval Seco.