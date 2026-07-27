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Artefato explosivo encontrado em terreno mobiliza equipe antibombas do Bope no noroeste do RS

Material localizado por moradores foi detonado durante ação do Bope

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Alessandra Hoppen

Repórter

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