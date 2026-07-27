Artefato explosivo encontrado em terreno mobiliza equipe antibombas do Bope no noroeste do RS

Um material explosivo encontrado em Ubiretama, município de 1,9 mil habitantes no noroeste do Estado, foi detonado em operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na tarde de domingo (26). O artefato foi localizado por moradores em um terreno.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 17h30min pela Brigada Militar para prestar apoio na detonação do artefato. No local, uma equipe antibombas do Bope, deslocada de Porto Alegre, coordenou a operação.

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Como medida preventiva, os bombeiros instalaram uma torre de iluminação e montaram uma linha de mangueiras para o combate a um eventual incêndio durante a detonação.