Após seis dias de buscas, corpo de homem que desapareceu enquanto pescava em Carazinho é encontrado 

Buscas foram feitas no Rio da Várzea. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Foi encontrado na manhã desta sexta-feira (24) o corpo de Sérgio Bauer, 69 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (18), após sair para pescar no Rio da Várzea, em Carazinho, no norte do Estado. O corpo foi localizado por volta das 10h.

As buscas eram realizadas pelo Corpo de Bombeiros desde o domingo (19). Durante a operação, o grande volume de chuva registrado na região dificultou os trabalhos.

A elevação do nível do Rio da Várzea chegou a cobrir os pontos de busca previamente mapeados, exigindo que as equipes concentrassem as buscas no curso d’água, com o auxílio de embarcação e equipe especializada.

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Sérgio desapareceu enquanto pescava com amigos às margens do Rio da Várzea, na localidade de Mata Cobra. Desde então, ele não havia retornado para casa nem feito contato com familiares.