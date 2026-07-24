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Após seis dias de buscas, corpo de homem que desapareceu enquanto pescava em Carazinho é encontrado 

Sérgio Bauer desapareceu enquanto pescava com amigos às margens do Rio da Várzea, na localidade de Mata Cobra

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Alessandra Hoppen

Repórter

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