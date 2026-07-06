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Após satélite chinês, meteoro cruza o céu do Estado e é registrado em Santo Ângelo

Este é o segundo evento observado no céu gaúcho em menos de 10 dias

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Vitor Zuccolo

Repórter

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