Após satélite chinês, meteoro cruza o céu do Estado e é registrado em Santo Ângelo

Objeto teve pouca visibilidade devido as nuvens. Clube de Astronomia do Campus Santo Ângelo / Divulgação

Poucos dias após a passagem de um satélite chinês sobre o Estado, um novo fenômeno voltou a chamar a atenção no céu na região noroeste.

Na madrugada de domingo (5), um meteoro foi registrado pelas câmeras do Clube de Astronomia do Campus Santo Ângelo do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) e pelos equipamentos operados pelo projeto Bate-Papo Astronômico, de Santa Maria.

O fenômeno ocorreu às 0h41min e foi captado pelas estações que integram a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon).

Embora a melhor visualização tenha ocorrido na região de Santa Maria, onde o objeto apareceu com intenso brilho, Santo Ângelo voltou a desempenhar papel importante no monitoramento do evento. Na cidade, o registro foi mais discreto em razão da presença de nuvens, mas as câmeras conseguiram captar a passagem do meteoro em dois momentos.

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Segundo fenômeno em menos de uma semana

O registro ocorre poucos dias depois de outro evento que também despertou atenção de moradores do Estado.

Na noite de segunda-feira (29), um rastro luminoso observado em diversas cidades gaúchas mobilizou observadores e gerou dúvidas sobre a origem do objeto. As análises realizadas por integrantes do Clube de Astronomia do Campus Santo Ângelo e do Bate-Papo Astronômico ajudaram a identificar o fenômeno como a reentrada do satélite chinês YAOGAN-35 03A, lançado em julho de 2022.

Na ocasião, as imagens registradas na região noroeste contribuíram para confirmar a identidade do objeto e auxiliaram na reconstrução da trajetória percorrida até sua desintegração na atmosfera.



