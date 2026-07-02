Após mais de 300 milímetros de chuva, Cerro Grande decreta situação de emergência

Ponte de liga os municípios de Cerro grande e Jaboticaba foi destruída devido ao volume de chuva Prefeitura de Cerro Grande / Divulgação

A Prefeitura de Cerro Grande, no norte do Estado, decretou situação de emergência em áreas do município afetadas pelas chuvas intensas registradas nos últimos dias. O decreto foi assinado pelo prefeito Alvaro Decarli após levantamento realizado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

Conforme o documento, os maiores volumes de chuva foram registrados nos dias 28 de junho e 1º de julho. Somente nesses dois eventos, o acumulado chegou a aproximadamente 320 milímetros.

De acordo com a Prefeitura, o volume de água provocou alagamentos, inundações, enxurradas e danos em estruturas públicas. Pontes, pontilhões, bueiros e estradas rurais foram atingidos em diferentes localidades do município.

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Os prejuízos são estimados em cerca de R$ 3 milhões.

Mais de 2,4 mil pessoas afetadas

O levantamento da Defesa Civil aponta que aproximadamente 604 famílias foram afetadas pelas consequências das chuvas. Ao todo, 2.417 pessoas sofreram algum impacto provocado pelo temporal.

Houve bloqueio de estradas, interrupção no abastecimento de água em algumas localidades e cancelamento de aulas nas redes municipal e estadual de ensino.

Comunidades da área rural também ficaram isoladas devido às condições das estradas.

O documento também autoriza a convocação de voluntários, campanhas de arrecadação de recursos e outras medidas voltadas à assistência da população atingida.

Além disso, ficam autorizadas ações emergenciais para recuperação de áreas afetadas e reconstrução de estruturas danificadas.

Defesa Civil apontou situação de anormalidade

Conforme o relatório técnico que embasou o decreto, a intensidade do evento foi classificada como nível II pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.