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Após mais de 300 milímetros de chuva, Cerro Grande decreta situação de emergência

Decreto tem validade de 180 dias e autoriza medidas emergenciais para atendimento da população

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Heloisa Gamero

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