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Ao menos seis municípios do norte do RS são atingidos por temporal nesta segunda-feira

Chuva de granizo e alagamentos foram registrados por moradores. Defesa Civil de Não-Me-Toque recebeu 70 chamados para ocorrências de destelhamentos e queda de árvores

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Heloisa Gamero

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Luiz Otávio Calderan

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