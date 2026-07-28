Ao menos seis municípios do norte do RS são atingidos por temporal nesta segunda-feira

Ao menos seis municípios do norte gaúcho foram atingidos por queda de granizo, forte chuva e ventos durante esta segunda-feira (27).

Até o momento, Ernestina, Santo Antônio do Palma, Victor Graeff, Colorado, Não-Me-Toque, e Lagoa dos Três Cantos registraram o temporal.

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De acordo com a Defesa Civil, ainda não há informações sobre desabrigados ou desalojados. A maioria dos municípios informaram que levantamento de estragos será disponibilizado nesta terça-feira (28).

Não-Me-Toque

Em Não-Me-Toque, a tempestade começou por volta das 17h e durou cerca de vinte minutos. Além da forte chuva e dos ventos, houve queda de granizo.

A Defesa Civil registrou mais de 70 chamados relacionados a destelhamentos, queda de árvores e postes. Parte da cidade ficou sem energia elétrica.

Equipes de segurança estão mobilizadas para a distribuição de lonas para famílias atingidas.

Ernestina

Em Ernestina, a Defesa Civil informou que cerca que 70% das casas no interior foram danificadas pelo granizo. Uma família saiu de casa por precaução. Lonas são distribuídas.