Aeroporto de Passo Fundo supera 100 mil passageiros em cinco meses

Entre janeiro e maio, mais de 100 mil passageiros circularam pelo local. Maicon Parizotto / Agencia RBS

O Aeroporto de Passo Fundo, no norte do Estado, registrou 104.960 passageiros entre janeiro e maio de 2026, registrando um dos maiores volumes de movimentação da história recente do terminal. O número representa crescimento de 6,5% em comparação ao mesmo período de 2025 e um salto de 90,5% em relação a 2019, último ano antes da pandemia.

Os dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com base em informações do Departamento Aeroportuário do Estado (DAP), mostram que o fluxo de passageiros praticamente dobrou em seis anos.

Em 2019, passaram pelo aeroporto 55.089 passageiros nos primeiros cinco meses do ano. Em 2025, o volume chegou a 98.516. Agora, em 2026, o terminal ultrapassa a marca de 104 mil usuários.

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Quase o mesmo número de voos, mas muito mais passageiros

Enquanto a movimentação de passageiros cresceu de forma expressiva, o volume de operações teve uma pequena queda no mesmo período.

2019: 762 voos

2026: 752 voos

A média saltou de aproximadamente 72 passageiros por operação em 2019 para cerca de 140 passageiros por voo em 2026, indicando aumento na ocupação das aeronaves e maior demanda pelo transporte aéreo.

Movimento supera 20 mil passageiros por mês

Durante os cinco primeiros meses do ano, o aeroporto manteve movimento superior a 20 mil passageiros em praticamente todos os meses, ultrapassando a marca de 23 mil usuários em março.

Aeroporto entra em nova fase de investimentos

O avanço da movimentação ocorre em paralelo a uma mudança na gestão do terminal.

A administração do Aeroporto Lauro Kortz passou para a iniciativa privada por meio da ON8 Concessões. O contrato firmado com o governo estadual tem duração de 30 anos.

O plano prevê investimentos superiores a R$ 102 milhões nos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo.

Desse valor, cerca de R$ 36 milhões devem ser destinados ao aeroporto passo-fundense.

Ampliação da pista e terminal de cargas

Entre os principais projetos previstos está a ampliação da largura da pista de pousos e decolagens.

A proposta é considerada estratégica para viabilizar etapas futuras de expansão, incluindo a implantação de um Terminal de Cargas Aéreas (TECA).

A estrutura poderá ampliar a participação do aeroporto na logística regional e atender demandas de setores como agronegócio, indústria, saúde, tecnologia e comércio.