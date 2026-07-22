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Prejuízos em 11 bairros
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“A gente perde tudo em questão de segundos”: chuva histórica deixa famílias fora de casa em Passo Fundo

Com 171,4 mm em 24 horas, segundo maior volume de chuva já registrado na cidade, moradores relatam prejuízos, desespero e madrugada de luta contra a água

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Alessandra Hoppen

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Guilherme Canal

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