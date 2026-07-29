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“A casa foi a única coisa que ficou intacta”: família de Selbach se protege dentro de banheiro durante temporal

Rosângela Castelli e a família se abrigaram enquanto o fenômeno atingia a propriedade na comunidade de Passo do Padre

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Felipe Matiasso*

Repórter

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