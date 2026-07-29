“A casa foi a única coisa que ficou intacta”: família de Selbach se protege dentro de banheiro durante temporal

Estrutura do local onde ficam os animais ficou comprometida. Defesa Civil / Divulgação

A noite de terça-feira (28) será difícil de ser esquecida pela família de Rosangela Castelli, 47 anos. Moradores há 28 anos da comunidade de Passo do Padre, no interior de Selbach, no norte do Estado, eles viram parte da propriedade ser destruída pela passagem do temporal que atingiu a região.

Em meio ao barulho do vento e à destruição que se espalhava do lado de fora, a decisão foi buscar abrigo dentro do banheiro da residência.

— Nós estávamos em casa e, naquele momento, nos abrigamos dentro do banheiro. A casa não teve danos, graças a Deus. Foi a única coisa que ficou intacta. Na frente e na volta da casa tivemos a queda de árvores. O galpão que fica ao lado também destelhou e o barracão que está um pouco mais longe foi completamente destruído — relata Rosângela Castelli.

Rosângela vive no local com a filha, Luana, o marido, Adelir Casteli, 52 anos, e os pais. Durante a situação, estavam na residência Rosângela, o marido, a sogra e a filha Luana. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

— Nós quatro nos escondemos dentro do banheiro e estamos bem, graças a Deus. Somente o psicológico ficou bem abalado — afirma.

Estrutura ficou comprometida

Se a residência escapou dos estragos mais graves, o mesmo não aconteceu com as estruturas utilizadas na atividade rural. O temporal provocou danos severos em um dos barracões da propriedade, destruindo parte da estrutura utilizada no manejo dos animais. Na manhã desta quarta-feira (29), o trabalho de recuperação começou para tentar retomar a rotina.

— Estamos trabalhando para fazer a ordenha funcionar com o gerador, porque a ordenha é robotizada. Temos o equipamento para conseguir ordenhar as vacas, mas a estrutura ficou totalmente danificada. Isso vai levar dias para ser reconstruído porque precisa ser feito com calma e com uma estrutura forte — relata.

Árvores do entorno da casa foram arrancadas do solo. Rosangela Castelli / Arquivo Pessoal

A cena encontrada após o temporal era de destruição espalhada pela propriedade.

— Temos uma equipe trabalhando em mutirão. O pessoal está retirando ferragens, estruturas e postes que ficaram sobre as camas das vacas. Precisamos liberar essas áreas para que elas consigam circular e para que possamos alimentá-las e realizar a ordenha — explica Rosângela.

Além dos danos às construções, o temporal deixou marcas em toda a área ao redor da residência.

Segundo Rosângela, a dimensão dos estragos ainda está sendo feita, mas a prioridade neste momento é reorganizar as atividades da propriedade e garantir condições adequadas para os animais e para a família.

*Sob orientação e supervisão do jornalista Vitor Zuccolo.