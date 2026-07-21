"A água estava acima dos vidros e continuava subindo": idoso é resgatado de carro durante alagamento no norte do Estado

Um idoso de 86 anos foi resgatado na tarde desta terça-feira (21) de um alagamento em Ciríaco, no norte do Estado. O homem, identificado como Osvaldo Barea, estaria dentro do carro na localidade de São João Batista quando a água do Rio Machado começou a subir e arrastou o veículo até um barranco.

De acordo com a família, o idoso ficou dentro do carro por duas horas até ser retirado. O resgate foi realizado pelo empresário Edegar Passari, 40 anos, e seu primo, Jonathan Passari, 31. Eles estavam trabalhando quando receberam uma ligação solicitando ajuda para resgatar o idoso.

Edegar e Jonathan utilizaram uma retroescavadeira para chegar até o carro e retirar o Osvaldo do interior do veículo.

— Quando nós chegamos, a água já estava acima dos vidros e continuava subindo. Nós ficamos com um pouco de medo, mas seguimos, e quando chegamos mais perto, ele abriu uma fresta e acenou com a mão — relatou o empresário.

Ele se posicionou com um pé em cima do vidro do carro e outro na retroescavadeira para puxar o idoso do veículo. A ação foi registrada por Jonathan.