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"A água estava acima dos vidros e continuava subindo": idoso é resgatado de carro durante alagamento no norte do Estado

Osvaldo Barea, de 86 anos, foi retirado do veículo por populares, que utilizaram uma retroescavadeira

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Bruna Scheifler

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