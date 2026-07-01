Geral

Mudanças climáticas
Notícia

1º Clima Summit Erechim reúne especialistas e voluntários em evento inédito para enfrentar desastres climáticos

Evento ocorre entre quinta (30) e domingo (2) e terá painéis sobre clima, desastres e resposta emergencial

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Vitor Zuccolo

Repórter

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