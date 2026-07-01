1º Clima Summit Erechim reúne especialistas e voluntários em evento inédito para enfrentar desastres climáticos

Evento acontece até o domingo (2). Prefeitura de Erechim / Divulgação

A sucessão de eventos climáticos extremos que atingiram o Estado nos últimos anos motivou a criação de uma iniciativa inédita em Erechim. Entre a quinta-feira (30) e domingo (2), o município recebe o 1º Clima Summit – Treinamento de Resposta a Desastres e Encontro de Voluntários, voltado à capacitação de gestores públicos, equipes de Defesa Civil, profissionais da área de emergência e voluntários.

Organizado pela Força Voluntária Alto Uruguai em parceria com a prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Governança e da Defesa Civil, o encontro ocorrerá no Polo de Cultura do Parque da ACCIE, no bairro Frinape .

Segundo o presidente da Força Voluntária Alto Uruguai e um dos organizadores do evento, Ronaldo Manica, a proposta nasceu a partir da necessidade identificada após os eventos climáticos registrados na região.

— Depois do granizo, percebemos que era necessária uma capacitação maior do voluntariado, do poder público e das entidades para que todos estivessem preparados e trabalhando de forma integrada para atender a população — explicou.

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A organização projeta grande participação de profissionais e voluntários de diferentes estados.

Já estão confirmadas inscrições de participantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Somente no eixo voltado aos bombeiros voluntários, a expectativa é reunir entre 200 e 300 participantes.

Já na programação aberta ao público, gestores e agentes de Defesa Civil, a estimativa é alcançar aproximadamente mil participantes por dia distribuídos entre diferentes painéis e salas de capacitação.

El Niño será um dos principais temas

A preocupação com os impactos provocados pelo El Niño será um dos focos do encontro.

A programação de abertura contará com um painel específico sobre ações de prevenção e resposta ao fenômeno climático.

Participarão representantes da Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Nacional, meteorologistas e lideranças ligadas ao voluntariado. O debate será mediado pelo jornalista Rodrigo Lopes.

Para Ronaldo Manica, o evento ocorre em um momento decisivo para o Estado.

— Precisamos estar preparados para o que vem pela frente. O El Niño ainda nem mostrou toda a sua força. A capacitação e a preparação são fundamentais para aumentar a resiliência das cidades e das comunidades — afirmou.

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Durante os dias de treinamento, serão abordados temas ligados à gestão de desastres, operação de drones, geoprocessamento, gerenciamento de abrigos, monitoramento climático e uso de recursos federais para situações de emergência.

Além disso, especialistas discutirão impactos do El Niño sobre o agronegócio, atendimento emergencial para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), rádio amador em situações de desastre e cuidados com animais durante catástrofes. Todos os painéis e treinamentos serão gratuitos.

A proposta dos organizadores é que o Clima Summit não seja uma ação isolada.

Segundo Manica, a intenção é realizar novas edições nos próximos anos, ampliando os conteúdos relacionados à prevenção de desastres e ao uso de novas tecnologias.

— A preparação precisa ser contínua. Nossa ideia é realizar novas edições do evento e trazer cada vez mais conhecimento, inovação e capacitação para quem trabalha diretamente com emergências — destacou



