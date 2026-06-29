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Noroeste do RS
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Vídeo mostra correnteza arrastando balsa usada na construção de ponte entre Erval Seco e Redentora

Volume de chuva elevou Rio Guarita e a força da água levou embarcação, que já foi resgatada

Alessandra Hoppen

Repórter

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