Vídeo mostra correnteza arrastando balsa usada na construção de ponte entre Erval Seco e Redentora

Uma balsa utilizada nas obras da ponte entre Erval Seco e Redentora, no noroeste gaúcho, foi arrastada pela forte correnteza do Rio Guarita por volta das 12h de domingo (28). Apesar do incidente, ninguém ficou ferido.

Segundo a Defesa Civil de Redentora, a embarcação pertence à empresa responsável pela construção da ponte entre os dois municípios. Com a força da água, a balsa se desprendeu e foi levada pelo rio até a localidade de Barra do Guarita, na travessia com Santa Catarina, às margens do Rio Uruguai, onde foi resgatada.

Durante o deslocamento, os maquinários que estavam sobre a estrutura caíram na água. Conforme informações repassadas pela construtora, um perfuratriz, um guindaste treliçado e um gerador caíram no rio. Um martelo avaliado em cerca de R$ 1 milhão permaneceu sobre a balsa e não foi perdido.

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Nesta segunda-feira (29), a empresa responsável pelos equipamentos iniciou o trabalho de recuperação dos itens perdidos. A balsa e os equipamentos eram locados. A empresa avalia a necessidade de mobilizar novos equipamentos para substituir os que foram perdidos.