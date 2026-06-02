Vazamento de agrotóxico atinge córrego após acidente com pulverizador em Ciríaco

Um acidente de trânsito entre um pulverizador agrícola e uma caminhonete provocou o vazamento de agrotóxicos utilizados na pulverização de lavouras no interior de Ciríaco, no norte do Estado. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (1º), na comunidade de Santa Rosa.

Segundo o 3º Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb), a colisão causou o rompimento do tanque que armazena o produto utilizado na pulverização agrícola. Cerca de 2,5 mil litros de uma mistura composta por herbicidas e adjuvante agrícola vazaram.

Parte do produto escoou pela lateral da estrada por aproximadamente 200 metros e alcançou um curso d’água próximo do local do acidente. Policiais ambientais realizaram o levantamento da área atingida, registraram imagens e coletaram informações para apurar a extensão dos possíveis danos ambientais.

Leia Mais Polícia desarticula núcleo financeiro de facção investigada por lavagem de R$ 16 milhões no RS

Conforme o Batalhão Ambiental, até o momento da fiscalização não foram constatados indícios de mortandade de peixes, de fauna silvestre ou de outros seres aquáticos.