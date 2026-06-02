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Notícia

Vazamento de agrotóxico atinge córrego após acidente com pulverizador em Ciríaco

Batalhão Ambiental não constatou morte de peixes ou de outros animais até o momento. Local é monitorado para avaliar possíveis danos ambientais

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