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"Tem sido uma bênção pra mim": como é a vida do imigrante que viajou mais de 10 mil quilômetros para estudar em Passo Fundo 

Estudante de medicina saiu das Ilhas de São Tomé e Príncipe, na África, para estudar medicina

Felipe Matiasso*

Estagiário

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