Réu confessa feminicídio de companheira grávida durante júri e é condenado a 105 anos de prisão em Cruz Alta

Júri popular durou cerca de 12 horas. Eduardo Krais / Grupo RBS

O homem acusado de matar a companheira grávida em Cruz Alta foi condenado a 105 anos de prisão em júri realizado na terça-feira (23). O julgamento durou cerca de 12 horas e terminou com o acolhimento integral da tese apresentada pelo Ministério Público.

Thiago dos Santos da Silva, 34 anos, foi acusado de matar Jéssica Alf Pereira, 33 anos, em 2024. A vítima era companheira dele e estava grávida de seis semanas.

Conforme a denúncia, o corpo de Jéssica foi encontrado no banheiro da residência onde o casal morava, no bairro Abegay, em Cruz Alta. Na época, o acusado chegou a comunicar o desaparecimento da mulher à polícia e apontou outras pessoas como suspeitas.

A investigação conduzida pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) identificou contradições na versão apresentada por Thiago e concluiu que ele era o autor do crime. Segundo o MP, o acusado tinha conhecimento da gestação e o feminicídio teria sido motivado por ciúmes.

Durante o julgamento, o réu falou por cerca de cinco minutos e, em seguida, pediu para conversar reservadamente com o advogado. Ao retornar ao plenário, decidiu confessar o crime e pedir desculpas à família da vítima.

Após a confissão, o interrogatório foi encerrado ainda durante as perguntas do juiz, sem necessidade de prosseguimento pelas demais partes.