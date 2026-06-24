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Réu confessa feminicídio de companheira grávida durante júri e é condenado a 105 anos de prisão em Cruz Alta

Julgamento durou cerca de 12 horas e jurados acolheram integralmente a tese do Ministério Público. Caso ocorreu em 2024

Eduardo Krais

Repórter

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