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Relatório da Agergs sobre cianobactérias em ETE de Santa Rosa gera investigação; Corsan garante eficácia do tratamento

Fiscalização da agência aponta equipamentos inoperantes e contaminação fecal em rio; concessionária alega que presença de algas é normal no processo biológico e que índices foram corrigidos

Gabriela Plentz

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