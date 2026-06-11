Relatório da Agergs sobre cianobactérias em ETE de Santa Rosa gera investigação; Corsan garante eficácia do tratamento

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e a prefeitura de Santa Rosa, no noroeste do Estado, abriram procedimentos de investigação para apurar as condições operacionais da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município. A medida ocorre após a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) notificar a Corsan Aegea, concessionária responsável pelo serviço, sobre possíveis inconformidades na estrutura.
O relatório da agência reguladora aponta o descarte de efluentes com contaminação fecal no Rio Pessegueiro, a presença de cianobactérias e a inoperância de equipamentos considerados essenciais para o processo de tratamento. A Corsan Aegea contesta as conclusões e afirma que a operação cumpre as normas técnicas.
A fiscalização técnica da Agergs foi realizada inicialmente em dezembro de 2025, gerando um relatório enviado à Corsan em maio deste ano com cobranças de ajustes. Na última semana, uma comitiva de conselheiros da agência realizou uma nova vistoria no local para acompanhar o andamento das adequações.
Os apontamentos da fiscalização
Segundo o presidente em exercício da Agergs, Lucas Fuhr, o monitoramento indica que os efluentes devolvidos ao manancial apresentam indicadores em desconformidade com os padrões exigidos.
O que diz a Corsan Aegea
A Corsan Aegea argumenta que o sistema funciona dentro da normalidade e explica que a coloração esverdeada observada nas lagoas de estabilização é uma característica própria do método biológico de tratamento, onde a presença de algas é prevista.
O diretor da Regional Oeste da Corsan, Maximiliano Alves de Moraes, relata que os índices de cianobactérias foram equalizados.
— No início do ano passado, até maio ou junho, nós tivemos alguns índices de cianobactérias acima do que a gente normalmente acompanha. Fizemos a correção desses parâmetros e, de junho para frente, não tivemos mais essa ocorrência. Lembrando que não existe um limite máximo de cianobactérias (para o lançamento), mas uma recomendação de controle — pondera Moraes.
O diretor também destaca análises laboratoriais realizadas pela empresa que apontam que a qualidade da água do Rio Pessegueiro melhora após receber o efluente tratado pela estação.
"Fizemos, em maio, uma análise a montante — do rio acima do ponto de lançamento — e a jusante. E o ponto anterior estava em situação pior. O ingresso do efluente tratado da ETE melhora a condição do rio naquele trecho. Ou seja, está havendo um tratamento adequado, tanto que está contribuindo para a melhora da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) no corpo receptor", pontua o diretor.
Próximos passos
Em nota, a Fepam informou que não identificou irregularidades na última vistoria técnica realizada por sua equipe na ETE de Santa Rosa. Contudo, o órgão ambiental confirmou que os novos dados apresentados pela Agergs serão formalmente avaliados no processo de licenciamento.
O prazo oficial para a Corsan Aegea protocolar sua defesa junto à Agergs terminou nesta semana. O processo administrativo segue o rito regulatório e, caso as justificativas não sejam acolhidas, a concessionária poderá ser penalizada com multa.
Em âmbito municipal, a prefeitura de Santa Rosa estipulou o prazo até a próxima segunda-feira para que a concessionária apresente os laudos técnicos complementares e o plano de monitoramento da unidade.