Projeto de extensão reforma cadeiras de rodas e atende famílias em Marau

Quatro cadeiras de rodas adaptadas e um andador personalizado foram entregues na quinta-feira (11), à APAE de Marau. Os equipamentos passaram por manutenção e ajustes feitos por alunos do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade CESURG Marau, no norte do Estado.
A ação envolveu estudantes do quinto nível, dentro da disciplina de Projeto de Extensão. Ao longo do semestre, o grupo realizou análise das condições dos equipamentos e aplicou mudanças para atender demandas específicas de cada usuário.
O trabalho incluiu reparos estruturais, modificações e testes. Cada item foi adaptado conforme necessidade apontada por familiares e profissionais da instituição. Após as intervenções, os equipamentos foram destinados aos usuários.
A entrega ocorreu com acompanhamento de familiares e equipe da APAE. O processo contou com reuniões prévias para levantamento das necessidades e definição dos ajustes.
— São realizadas conversas com as famílias para identificar o que cada usuário precisa. Depois disso, os equipamentos passam por reformas e testes até a entrega — afirma a fisioterapeuta da APAE, Kelly Perin.
Parceria chega à quinta edição
A iniciativa chega à quinta edição consecutiva. A parceria entre a instituição de ensino e a APAE mantém a proposta de aplicar conhecimento técnico em demandas da comunidade.
O coordenador do curso de Engenharia Mecânica, Rubens Meneguzzi, destaca o alcance do projeto.
— Esse projeto chega à quinta edição e mostra resultados para a comunidade, com impacto direto na vida das pessoas atendidas — diz.
Para os alunos, a atividade envolve contato com situações reais. O acadêmico Willian Valcarnigui participou da ação e aponta a experiência fora da sala de aula.
— Conseguimos aplicar o que aprendemos e levar melhorias para famílias atendidas. O projeto permite contato com uma realidade que muitos não conhecem — afirma.
Atividade busca atender necessidades específicas
Segundo a APAE, as adaptações seguem avaliação individual de cada usuário. O objetivo é ajustar os equipamentos de acordo com as limitações e necessidades identificadas.
A coordenadora do setor de saúde, Paulina Mantovani, aponta a importância da iniciativa.
— O projeto atende demandas presentes no dia a dia da instituição e aproxima os estudantes dessa realidade — afirma.
Projeto envolve formação prática
A atividade integra ações de extensão da faculdade e faz parte da formação dos estudantes. O trabalho envolve análise técnica, execução de melhorias e acompanhamento dos resultados após a entrega.
A proposta mantém o foco em aplicar conhecimento acadêmico em situações concretas e atender demandas de instituições da comunidade.