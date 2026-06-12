Projeto de extensão reforma cadeiras de rodas e atende famílias em Marau

Parceria entre instituição e associação foi realizada pela quinta vez. APAE Marau / Divulgação

Quatro cadeiras de rodas adaptadas e um andador personalizado foram entregues na quinta-feira (11), à APAE de Marau. Os equipamentos passaram por manutenção e ajustes feitos por alunos do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade CESURG Marau, no norte do Estado.

A ação envolveu estudantes do quinto nível, dentro da disciplina de Projeto de Extensão. Ao longo do semestre, o grupo realizou análise das condições dos equipamentos e aplicou mudanças para atender demandas específicas de cada usuário.

O trabalho incluiu reparos estruturais, modificações e testes. Cada item foi adaptado conforme necessidade apontada por familiares e profissionais da instituição. Após as intervenções, os equipamentos foram destinados aos usuários.

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A entrega ocorreu com acompanhamento de familiares e equipe da APAE. O processo contou com reuniões prévias para levantamento das necessidades e definição dos ajustes.

— São realizadas conversas com as famílias para identificar o que cada usuário precisa. Depois disso, os equipamentos passam por reformas e testes até a entrega — afirma a fisioterapeuta da APAE, Kelly Perin.

Parceria chega à quinta edição

A iniciativa chega à quinta edição consecutiva. A parceria entre a instituição de ensino e a APAE mantém a proposta de aplicar conhecimento técnico em demandas da comunidade.

O coordenador do curso de Engenharia Mecânica, Rubens Meneguzzi, destaca o alcance do projeto.

— Esse projeto chega à quinta edição e mostra resultados para a comunidade, com impacto direto na vida das pessoas atendidas — diz.

Para os alunos, a atividade envolve contato com situações reais. O acadêmico Willian Valcarnigui participou da ação e aponta a experiência fora da sala de aula.

— Conseguimos aplicar o que aprendemos e levar melhorias para famílias atendidas. O projeto permite contato com uma realidade que muitos não conhecem — afirma.

Atividade busca atender necessidades específicas

Segundo a APAE, as adaptações seguem avaliação individual de cada usuário. O objetivo é ajustar os equipamentos de acordo com as limitações e necessidades identificadas.

A coordenadora do setor de saúde, Paulina Mantovani, aponta a importância da iniciativa.

— O projeto atende demandas presentes no dia a dia da instituição e aproxima os estudantes dessa realidade — afirma.

Projeto envolve formação prática

A atividade integra ações de extensão da faculdade e faz parte da formação dos estudantes. O trabalho envolve análise técnica, execução de melhorias e acompanhamento dos resultados após a entrega.