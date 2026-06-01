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Professor ensina em vídeo principais golpes de defesa pessoal para mulheres: "elas querem estar preparadas"

Com centenas de casos de ameaça e lesão corporal registrados em 2026, procura entre mulheres por academias de luta cresce em Passo Fundo

Heloisa Gamero

Repórter

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