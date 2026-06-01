Professor ensina em vídeo principais golpes de defesa pessoal para mulheres: "elas querem estar preparadas"

Em Passo Fundo, a procura por aulas de defesa pessoal cresce entre mulheres. Apesar de não registrar casos de feminicídio desde 2024, o município contabiliza, entre janeiro e abril, 279 casos de ameaça, 172 de lesão corporal e 16 de estupro.

O cenário tem mobilizado o público feminino a buscar treinamento e aperfeiçoar técnicas de proteção. É o caso das alunas do professor de jiu-jitsu Henrique Perin Carpowski, que relata procura diária pelas aulas:

— A gente recebe diariamente de quatro a cinco mulheres por dia procurando a academia, de todas as idades. Caso, infelizmente, aconteça alguma situação, elas querem estar preparadas para conseguir se livrar, pedir ajuda e sobreviver.

No Estado, 36 mulheres morreram em 2026 vítimas de feminicídio. Em média, para cada mulher assassinada, são registrados 600 outros casos de ameaças ou agressões, conforme dados da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul).

Para a aluna de defesa pessoal Jéssica Lange, 35 anos, saber se defender é sinônimo de confiança:

— A primeira coisa que você conquista é a confiança, de você saber como reagir, ou pelo menos não ficar paralisada num momento que possa estar acontecendo uma agressão.

Defesa não substitui outras medidas

Em Passo Fundo, foram registrados 140 ocorrências de lesão corporal contra mulher em 2026. Heloisa Gamero / Agência RBS

O conhecimento de técnicas de defesa pessoal não substitui a força policial no âmbito da Lei Maria da Penha. O ideal é que ações preventivas impeçam que as agressões aconteçam.

Mesmo que a mulher consiga se defender sozinha no momento da agressão, ainda é necessária uma força de segurança para atendê-la, alerta Carpowski.

O município conta com a Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar e além do policiamento especializado, práticas como o monitoramento eletrônico e o Botão do Pânico fortificam a proteção das mulheres.

Enquanto a patrulha fiscaliza as denúncias, o primeiro passo, muitas vezes, acontece no atendimento jurídico e psicossocial. É ali que chegam mulheres em dúvida, com medo de represálias ou sem saber o que acontece depois de registrar ocorrência.

Lei prevê oficinas gratuitas

Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores de Passo Fundo, em março, instituiu o Programa Municipal de Oficinas de Defesa Pessoal para Meninas e Mulheres.

De autoria da vereador Marina Bernardes (PT), a lei prevê a oferta de oficinas gratuitas destinadas ao ensino de técnicas de defesa pessoal seguras e adequadas ao público feminino.

O texto propõe frentes de atuação a partir do mapeamento de locais como centros esportivos, academias ao ar livre e escolas-piloto em bairros prioritários, além do credenciamento de academias locais para ofertar vagas gratuitas e horários acessíveis.

🚨Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul