Prejuízo por chuvas em Seberi já passa de R$ 5 milhões, aponta Emater

O acumulado de 170 milímetros de chuva que atingiu o município de Seberi, no norte do Estado, entre este sábado (27) e domingo (28), causou um prejuízo estimado em R$ 5,1 milhões na economia local.

O levantamento é do escritório municipal da Emater/RS, que emitiu um laudo técnico oficial nesta segunda-feira (29). No documento, é apresentado que o transbordamento de rios e enxurradas danificaram lavouras, a produção pecuária e a infraestrutura rodoviária da região.

Ainda de acordo com o laudo, a força das águas prejudicou aproximadamente 600 quilômetros de estradas rurais e destruiu cabeceiras de pontes e pontilhões. Na área produtiva, as enxurradas também danificaram açudes e reservatórios utilizados para o abastecimento de água dos animais.

A Emater ressalta no documento que estes números são estimativas iniciais. Os valores e a extensão dos danos ainda podem sofrer alterações, a depender da continuidade das chuvas.

Pecuária

O setor leiteiro e de corte concentra a maior fatia do prejuízo financeiro, somando R$ 5,08 milhões em perdas. De acordo com o levantamento liderado pela técnica em agropecuária Pâmela dos Santos Couto, o balanço da pecuária aponta:

Silagem: a enxurrada atingiu 80 silos, gerando uma perda de 60% da estrutura. O prejuízo estimado chega a R$ 4,18 milhões com perda de 6,4 mil toneladas.

a enxurrada atingiu 80 silos, gerando uma perda de 60% da estrutura. O prejuízo estimado chega a R$ 4,18 milhões com perda de 6,4 mil toneladas. Pastagens: o excesso de água afetou as pastagens perenes e anuais, interrompendo dois dias de coleta e gerando um prejuízo de R$ 600 mil (uma quebra de 120 mil litros de leite).

Agricultura

Na agricultura, os produtores de hortaliças perderam 80% de toda a área plantada. Dos 10 hectares cultivados, oito hectares sofreram danos severos. Essa quebra na colheita representa um prejuízo de R$ 25 mil aos produtores.

Orientações à população

A prefeitura de Seberi orientou para cuidado redobrado no trânsito. Confira as recomendações: