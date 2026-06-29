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Prejuízo por chuvas em Seberi já passa de R$ 5 milhões, aponta Emater

Volume de 170 milímetros de chuva atingiu município entre sábado (27) e domingo (28)

Heloisa Gamero

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