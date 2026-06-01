Prefeitura abre licitação para segunda etapa de obras na Avenida Presidente Vargas

Mudanças buscam melhorar fluxo no trecho. João Pazuch / PMPF / Divulgação

A prefeitura de Passo Fundo abriu nesta segunda-feira (1º) o processo de licitação para a nova etapa de obras na Avenida Presidente Vargas. A concorrência pública vai definir a empresa responsável pela execução das reformas.

Com investimento estimado em R$ 10 milhões, a nova fase abrangerá um trecho de aproximadamente 1,5 quilômetro nos bairros São Cristóvão, Vila Rodrigues e centro, entre a Rua Olavo Hahn, nas proximidades do Instituto Educacional Cecy Leite Costa, até a Rua General Canabarro.

A Av. Presidente Vargas é uma das principais ligações entre diferentes regiões da cidade e concentra intenso fluxo diário de veículos, ciclistas e pedestres. A revitalização busca transformar o corredor em um espaço mais seguro e adequado às necessidades de mobilidade urbana.

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— A assinatura da abertura da licitação marca o início do processo que vai selecionar a empresa responsável pela próxima etapa da obra — disse o secretário de Obras Rubens Astolfi.

Primeira fase concluída

A primeira etapa da revitalização da Avenida Presidente Vargas foi concluída pela Prefeitura no trecho entre o Trevo da Ricci e o Instituto Educacional Cecy Leite Costa, no final do ano de 2025.

A obra contemplou nova pavimentação, melhorias na drenagem, iluminação em LED, paisagismo, sinalização viária, novos abrigos de ônibus, além da implantação de ciclovia e caminhódromo no trecho entre as ruas Clementino Luís Vieira e Claudino Toldo.







