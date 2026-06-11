Prefeitura abre licitação para renovação do transporte público em Passo Fundo

Edital completo deve ficar disponível nesta sexta-feira (12) no site da prefeitura. Gabriel Quadros / Agencia RBS

A Prefeitura de Passo Fundo lançou, nesta quinta-feira (11), o novo edital de licitação para o transporte coletivo urbano. O processo definirá a empresa ou consórcio responsável por operar o sistema pelas próximas duas décadas.

O recebimento das propostas está previsto para o mês de julho deste ano. O edital completo na íntegra poderá ser acessado no site da Prefeitura Municipal a partir desta sexta-feira (12).

O novo modelo exige a renovação da frota, a instalação de GPS em todos os veículos e o monitoramento por câmeras em tempo real. Os passageiros poderão acompanhar a localização dos ônibus e a previsão de chegada aos pontos por aplicativos e plataformas digitais.

O documento também prevê bilhetagem eletrônica integrada. Atualmente, quem está à frente do serviço são as empresas Coleurb e a Codepas, o vencedor passará a operar a partir de 2027.

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Para o procurador-geral do Município, Giovani Corralo, a mudança ocorre em meio aos novos hábitos da população passo-fundense que, após a pandemia da COVID-19, passou a utilizar mais carros particulares e trabalhar remotamente.

Exigências para a nova frota

Veículos devem contar com ar condicionado. Eduarda Costa / Agencia RBS

O edital estabelece um limite máximo de 113 veículos para o sistema — 105 em operação e oito na reserva técnica. A frota deve cumprir os seguintes critérios:

Idade média máxima: 7,5 anos.

Idade individual máxima: 15 anos.

Acessibilidade: 100% dos veículos precisa contar com elevadores, espaços para cadeirantes, assentos preferenciais e dispositivos de auxílio ao embarque.

Climatização: Implantação gradual de ar-condicionado, com início imediato em pelo menos 5% da frota operacional.

O município relatou que avaliará a qualidade do novo serviço permanentemente por meio de indicadores de desempenho.