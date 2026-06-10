Polícia investiga morte de trabalhador durante obra de pavimentação no noroeste do RS

A Polícia Civil investiga as causas da morte de Evandro Telmar Bosse, 53 anos, durante uma obra de pavimentação em São Pedro das Missões, no noroeste do Estado. O acidente ocorreu na manhã de terça-feira (9), às margens da BR-386, nas proximidades do município.

Conforme a delegada Cristiane Van Riel Santos, titular da Delegacia de Polícia de Palmeira das Missões, o caso foi registrado em um trecho localizado cerca de 300 metros do posto da Brigada Militar, no sentido norte da rodovia.

Segundo informações, Evandro, natural de Carazinho, prestava serviços para a empresa Construbrás, de Sarandi, responsável pela execução da obra de pavimentação do acesso asfáltico entre São Pedro das Missões e a BR-386.

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A investigação aponta que um caminhão basculante utilizado nos trabalhos teria encostado na rede de distribuição de energia elétrica, provocando o rompimento de cabos de alta tensão. Em decorrência do incidente, o trabalhador, que realizava o abastecimento de outro caminhão no momento do acidente, foi atingido por uma descarga elétrica e morreu no local.

A Polícia Civil fez os levantamentos iniciais e deu início às diligências para esclarecer as circunstâncias do acidente de trabalho.