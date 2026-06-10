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Polícia investiga morte de trabalhador durante obra de pavimentação no noroeste do RS

Trabalhador foi atingido por descarga elétrica após rompimento de cabos de alta tensão durante obra às margens da BR-386

Alessandra Hoppen

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