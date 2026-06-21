"Perceber que um hotel inteiro havia sido devastado me impactou", diz passo-fundense que presenciou incêndio na República Dominicana 

A jornalista passo-fundense Samara Kalil viveu momentos de apreensão durante as férias na República Dominicana, após um incêndio de grandes proporções destruir, na sexta-feira (19), o resort Viva Dominicus Beach by Wyndham, em Bayahibe.

O fogo provocou a evacuação de cerca de 1,7 mil turistas e funcionários, e deixou uma pessoa morta.

Samara, que reside no Canadá e estava no país caribenho com o marido e os pais, de Passo Fundo, acompanhou o avanço das chamas de um hotel vizinho e precisou deixar o local às pressas.

— Eu estava na piscina, aproveitando uma tarde normal de férias, e de repente começamos a sentir um forte cheiro de queimado, vimos a fumaça e, pouco tempo depois, estávamos sendo evacuados — relatou a turista.

Os hóspedes foram retirados da área e caminharam por cerca de 30 minutos por uma trilha em meio à mata até chegarem a um local seguro, onde permaneceram por aproximadamente quatro horas. Segundo a jornalista, algumas pessoas passaram mal devido ao calor e receberam atendimento médico.

Ao retornar, ela se deparou com a dimensão da destruição.

— Estávamos muito próximos do local atingido e perceber que um hotel inteiro havia sido devastado pelas chamas foi algo que realmente me impactou. Só peguei meu passaporte e celular. Meus pais nem conseguiram pegar seus passaportes — contou.