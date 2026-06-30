Passo Fundo volta a ter ponto de coleta de embalagens de agrotóxicos após três anos

Maioria das embalagens pode ser reciclada após destinação correta. Diogo Zanatta / Especial

Passo Fundo voltou a contar com um ponto de coleta de embalagens de agrotóxicos após quase três anos sem estrutura no município. A nova unidade foi inaugurada em junho, às margens da BR-285, na saída para Carazinho, e retoma a destinação local de resíduos.

A devolução dessas embalagens após o uso é obrigatória por lei. O sistema de logística reversa é coordenado pelas indústrias do setor, por meio do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV), que mantém unidades de recebimento em todo o país.

Até o segundo semestre de 2023, o recebimento e o tratamento em Passo Fundo eram feitos por meio de convênio com o Cinbalagens (Consórcio Intermunicipal para a Destinação das Embalagens de Agrotóxicos). A unidade, que funcionou por mais de 25 anos e era referência no norte do Estado, foi fechada após a não renovação da licença ambiental.

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Divergências

Segundo o promotor de Justiça Paulo Cirne, uma apuração do Ministério Público identificou falhas na gestão do local.

— A não destinação correta da embalagem é crime ambiental e também previsto na Lei dos Agrotóxicos. É uma conduta grave e que pode causar poluição — afirmou.

De acordo com ele, o consórcio não informava corretamente a quantidade de material a ser recolhido pelas indústrias, o que levou à superlotação da central e à perda da licença de operação junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

No entanto, a diretora do Cinbalagens, Sandra Rodrigues, contesta a versão do MP:

— Nós tínhamos as cargas prontas, mas a falta de retirada dessas embalagens provocou superlotação. Preferimos deixar de atuar para não ter ainda mais problemas com a questão ambiental — relatou.

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O caso está na Justiça e o consórcio responde como réu. Sandra também preside a Federação Nacional das Associações de Centrais e Afins (Fenace), que move ações judiciais para que as centrais tenham autonomia para receber embalagens sem vínculo com o inpEV.

Local funciona às margens da BR-285. inPEV / Divulgação

Alternativa na região

Após o fechamento da central em Passo Fundo, o Ministério Público e o inpEV determinaram a instalação de uma unidade em Carazinho para atender parte do norte do Estado.

Segundo o coordenador regional institucional, Gelson Lang, houve aumento no volume de embalagens recolhidas no país:

— Começamos com três mil toneladas no Brasil e hoje já chegamos a mais de 900 mil toneladas recolhidas do meio ambiente ao longo desses 25 anos. No ano passado, foram 78 mil toneladas e a projeção agora é passar de 80 mil.

A central de Carazinho opera há dois anos e recebe cerca de 130 toneladas por mês. No local, as embalagens são lavadas, separadas e encaminhadas para reciclagem ou incineração.

Novo ponto em Passo Fundo