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Destinação correta
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Passo Fundo volta a ter ponto de coleta de embalagens de agrotóxicos após três anos

Município estava sem estrutura desde o fechamento do Cinbalagens. Novo ponto fica na BR-285, na saída para Carazinho

Guilherme Canal

Repórter

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