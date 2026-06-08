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Passo Fundo registrou mais de um incêndio doméstico por dia entre janeiro e maio de 2026

Maioria das ocorrências está relacionada a falhas elétricas. Número de casos tende a aumentar durante o inverno

Heloisa Gamero

Repórter

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