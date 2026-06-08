Passo Fundo registrou mais de um incêndio doméstico por dia entre janeiro e maio de 2026

Durante o inverno, ocorrências de incêndios domésticos aumentam. Heloisa Gamero / Agência RBS

O Corpo de Bombeiros de Passo Fundo atendeu 171 ocorrências de incêndio doméstico entre janeiro e maio de 2026. O dado representa 1,13 casos no período de 151 dias.

O tipo de ocorrência é característico do período de inverno e costuma ter maior potencial de mortalidade, de acordo com a corporação.

Para o comandante do 7º Batalhão de Bombeiro Militar (BBM), tenente-coronel Alessandro Bauer, nesses casos, o início das chamas normalmente está relacionado a falhas elétricas:

— Começa com sobrecarga em tomadas, uso inadequado de extensões, além de vazamento de gás, panelas esquecidas no fogão, velas acesas e uso incorreto de aquecedores e lareiras.

De acordo com o comandante, o período de temperaturas baixas costuma vir acompanhado de incêndios. A razão é o aumento no uso de aquecedores, fogões a lenha, lareiras e lençóis térmicos, por exemplo.

— Acontecerem principalmente durante a madrugada, quando as pessoas estão dormindo, e por isso são mais letais. Além do fogo, a fumaça é extremamente perigosa e pode causar desorientação e intoxicação em poucos minutos — acrescenta.

Confira dicas

Estufas podem apresentar riscos quando mal utilizadas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Evitar sobrecarga nas instalações elétricas é a principal iniciativa de prevenção às chamas. A recomendação é verificar antes do uso se aparelhos podem ser conectados em extensões ou se possuem outras especificidades.

Bauer também orienta a não utilizar fios danificados, além de revisar periodicamente a rede elétrica e o sistema de gás da acomodação.

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Em caso de princípio de incêndio, a recomendação do Corpo de Bombeiros é acionar o 193 e deixar imediatamente o local, sem tentar salvar objetos ou móveis de valor.

Outra medida indicada pelas equipes de salvamento é desligar o disjuntor geral da residência, principalmente quando a emergência envolve aparelhos eletrodomésticos ou falhas nas instalações elétricas.

Idoso morre em incêndio

A morte de João Carlos Wairich Neto, 88 anos, no último dia 24 de maio, alerta para a necessidade de checar o sistema elétrico das residências.

Uma falha no ar-condicionado da casa causou o inicio das chamas. O idoso e sua esposa, Marli Battisti Waihrich, 82 anos, conseguiram ser resgatados. Apesar disso, foram intoxicados pela inalação da fumaça.

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O filho das vítimas, Márcio Battisti Waihrich, relatou que João sofreu parada cardiorrespiratória e morreu a caminho do hospital. Marli segue internada: