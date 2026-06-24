Passo Fundo registra mínima de 0,1°C e amanhece com geada; veja vídeo

A massa de ar polar que atua sobre o Rio Grande do Sul derrubou as temperaturas nesta quarta-feira (24). Em Passo Fundo, a mínima registrada na estação meteorológica da Embrapa Trigo foi de 0,1°C, entre 7h e 8h da manhã.

O frio intenso também foi observado em outras cidades das regiões Norte e Noroeste do Estado. Em Sarandi, os termômetros marcaram -1,1°C. Em Lagoa Vermelha, a mínima foi de -0,8°C. Já em Ajuricaba, a temperatura chegou a -0,5°C. Nonoai registrou -0,3°C, enquanto Santa Bárbara do Sul teve mínima de -0,1°C.

As baixas temperaturas favoreceram a formação de geada em diversos municípios, especialmente em áreas rurais. Em Passo Fundo, gramados, veículos e telhados amanheceram cobertos por uma fina camada de gelo (veja abaixo).

Frio segue nos próximos dias

Segundo a previsão meteorológica, a quarta-feira deve ser o dia mais frio da semana no Rio Grande do Sul. A massa de ar polar segue atuando sobre o Estado na quinta-feira (25), mantendo o tempo firme e com predomínio de sol em todas as regiões.

O amanhecer continuará gelado, principalmente na metade Norte. As temperaturas mínimas devem variar entre -4°C e 8°C.

Na sexta-feira (26), o frio começa a perder força gradualmente. Ainda assim, a madrugada deverá permanecer gelada em grande parte do Estado, com temperaturas baixas nas primeiras horas do dia.

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