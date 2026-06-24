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Paisagem de inverno ❄️
Notícia

Passo Fundo registra mínima de 0,1°C e amanhece com geada; veja vídeo

Em cidades como Sarandi, Lagoa Vermelha, Ajuricaba, Nonoai e Santa Bárbara do Sul foram registradas temperaturas negativas nesta quarta-feira (24)

Alessandra Hoppen

Repórter

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