Parceria entre universidades e setor produtivo projeta polo de inovação em Frederico Westphalen

Diversas instituições de ensino formam a parceria. Paula Mazzonetto/UFSM-FW / Divulgação

Lideranças de diferentes setores articulam a criação de um hub de inovação no Norte do Estado. A proposta envolve instituições de ensino, entidades empresariais e o poder público e tem como objetivo estruturar um ecossistema voltado ao desenvolvimento de tecnologia, novos negócios e atração de investimentos.

O projeto ocorre a partir de uma articulação multissetorial, com participação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), nos campi de Frederico Westphalen e Santa Maria, do Instituto Federal Farroupilha (IFFar), da Universidade Regional Integrada (URI), da Associação Empresarial de Frederico Westphalen (AEFW) e da prefeitura.

Proposta busca integrar ensino e setor produtivo

A estrutura do hub prevê conexão entre conhecimento acadêmico e atividades econômicas da região. A proposta inclui a criação de um ambiente voltado ao desenvolvimento de tecnologias, produtos e serviços.

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O modelo segue referências utilizadas em outros centros de inovação, com foco na formação de redes entre empresas, universidades e instituições. A ideia é ampliar o acesso a capacitação, suporte técnico e possibilidades de financiamento para empreendedores.

Além disso, o projeto tem como meta reter profissionais formados na região e criar condições para atrair novos investimentos, com estímulo à criação de negócios ligados à tecnologia.

Hub deve contar com incubadora de empresas

Entre as ações previstas está a implantação de incubadoras de empresas. Esses espaços devem oferecer suporte a iniciativas em fase inicial, com orientação técnica e estrutura para desenvolvimento de projetos.

O hub deve funcionar de forma integrada, com atuação colaborativa entre os participantes. A proposta inclui apoio a startups e empreendedores locais, com foco no fortalecimento da economia regional.

Estrutura busca atender municípios da região

O planejamento envolve atendimento a uma área que abrange 27 municípios do Médio Alto Uruguai. A articulação entre as instituições busca criar uma base de atuação conjunta, com foco no desenvolvimento regional.

A iniciativa também pretende consolidar uma cultura voltada ao empreendedorismo e à inovação, com ações permanentes e não isoladas. A ausência de estrutura técnica e espaços adequados é apontada como um dos desafios enfrentados até o momento.

Próximos passos incluem estruturação do espaço

Entre as ações previstas estão o mapeamento das demandas tecnológicas da região e a organização do espaço físico que será utilizado pelo hub.

A área para funcionamento inicial foi disponibilizada pela prefeitura. A expectativa é que o local abrigue as primeiras incubadoras e atividades ligadas ao ecossistema de inovação.

Projeto prevê desenvolvimento a médio e longo prazo