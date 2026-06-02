Geral

Identidade cultural
Notícia

Panambi conquista Indicação Geográfica do Käsekuchen, tradicional torta alemã de queijo

Selo nacional identifica produtos enraizados na cultura local. Bolo artesanal é herança da imigração alemã na cidade

Rebecca Mistura

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS