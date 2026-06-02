Panambi conquista Indicação Geográfica do Käsekuchen, tradicional torta alemã de queijo

Kässchmier, queijo fresco semelhante ao Quark, confere ao produto suas características mais marcantes. Alessandra Hoppen / Agência RBS

Panambi, no noroeste do RS, conquistou nesta terça-feira (2) a Indicação Geográfica (IG) do Käsekuchen, tradicional torta alemã de queijo também conhecida como "kesco". A certificação é concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ligado ao Ministério da Agricultura.

O Käsekuchen produzido no município é um bolo assado artesanalmente, composto por uma base de massa flora crocante e um recheio elaborado principalmente com queijo fresco, ovos e açúcar.

O ingrediente que confere ao produto suas características mais marcantes é o Kässchmier, queijo fresco semelhante ao Quark, tradicionalmente produzido pelos descendentes dos imigrantes alemães da região.

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Responsável por aproximadamente metade da composição do bolo, o queijo garante o sabor levemente ácido, a textura granulosa e a identidade do produto. O nome mostra a origem da tradição: em alemão, “käse” significa queijo e “kuchen” é bolo. A receita chegou ao Brasil com os imigrantes e foi repassada de geração em geração.

Raízes históricas

Na praça central Engenheiro Walter Faulhaber, placa em alemão "Eu amo Käsekuchen". Google Street View / Reprodução

Panambi tem sua história ligada à imigração alemã. O povoamento da região começou no início do século 20, com a criação da Colônia Neu-Württemberg, idealizada pelo colonizador alemão Hermann Meyer para receber imigrantes vindos da Alemanha.

Ao longo das décadas, a chegada de novos moradores impulsionou o desenvolvimento econômico e industrial da localidade. Entre as tradições trazidas pelos imigrantes está a produção do Käsekuchen, bolo típico da culinária alemã que se tornou um símbolo da identidade gastronômica da cidade.

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A receita foi introduzida por padeiros e famílias alemãs que chegaram à região, entre eles Wilhelm Ulhrich, padeiro formado que se estabeleceu no município em 1924. Inicialmente preparado em residências para ocasiões especiais, o produto passou a ser comercializado nas primeiras padarias locais por volta de 1930 e, com o crescimento da cidade, conquistou moradores e visitantes.

Atualmente, o Käsekuchen é considerado um patrimônio cultural de Panambi e integra a identidade do município. O produto movimenta a economia local e atrai visitantes interessados na gastronomia regional.