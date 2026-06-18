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Operação Poste Limpo será retomada em julho; apenas quatro das 30 empresas convocadas participaram da reunião

Reunião definiu mudanças nas ações em Passo Fundo; projeto teve início em 2024

Guilherme Canal

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Vitor Zuccolo

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