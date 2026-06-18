Operação Poste Limpo será retomada em julho; apenas quatro das 30 empresas convocadas participaram da reunião

Ação visa diminuir os fios nos postes da cidade. Gabriel Quadros / Agencia RBS

A Operação Poste Limpo, iniciativa criada para retirar cabos obsoletos e reduzir riscos à população em Passo Fundo, no norte do Estado, será retomada em julho com um novo formato de atuação.

A decisão foi tomada durante reunião realizada na quarta-feira (17), entre o Ministério Público Estadual (MPE), prefeitura, RGE e empresas do setor de telecomunicações. Das 30 empresas convocadas, apenas quatro participaram do encontro.

Segundo o promotor de Justiça Paulo Cirne, responsável pelo acompanhamento do tema na Promotoria Especializada, a reunião marcou uma redefinição da estratégia adotada desde o início da operação, em 2024.

— Estamos tratando de um problema extremamente complexo. São mais de 20 mil postes espalhados pela cidade. A metodologia utilizada até o ano passado começou apresentando bons resultados, mas ao longo do tempo mostrou-se insuficiente diante da dimensão do problema. Por isso suspendemos as ações neste ano para rediscutir uma nova forma de enfrentamento — afirmou.

Origem das ações

A Operação Poste Limpo é baseada na Lei Poste Limpo, proposta pelo vereador Gio Krug e aprovada em 2021. A legislação determina que as empresas removam fios sem utilização e mantenham organizadas as redes instaladas nos postes.

Desde o início dos trabalhos foram realizados 16 mutirões em diferentes pontos da cidade. No entanto, nenhuma ação ocorreu em 2026. Conforme o Ministério Público, o modelo exigia grande mobilização de equipes, bloqueios de trânsito e logística complexa, mas os resultados ficaram abaixo do esperado.

Trabalho contínuo substitui mutirões

Apenas quatro das 30 empresas convocadas estiveram presentes. Guilherme Canal / Agencia RBS

A proposta aprovada durante a reunião prevê o abandono dos grandes mutirões e a adoção de um sistema permanente de limpeza da rede aérea.

Pelo novo modelo, duas empresas atuarão semanalmente em Passo Fundo. Uma delas ficará responsável por atender situações emergenciais, como cabos baixos, rompidos, soltos ou com potencial de risco à população. A outra executará a retirada programada de fios obsoletos em trechos previamente definidos.

A meta é realizar a limpeza de aproximadamente um quilômetro por semana, abrangendo cerca de oito quadras em cada intervenção.

— Tivemos inúmeras reuniões debatendo alternativas e agora chegamos a uma definição que será colocada em prática. A proposta foi aprovada e terá caráter experimental até dezembro, quando faremos uma nova avaliação dos resultados — explicou Cirne.

Segundo ele, a inclusão de duas empresas por semana busca garantir continuidade ao serviço.

— Existem empresas menores, com equipes reduzidas e atuação em outras regiões. A presença de duas empresas permite que uma possa suprir eventuais dificuldades operacionais da outra, evitando interrupções no cronograma — acrescentou.

Responsabilidades definidas

Pelo acordo apresentado durante a reunião, a prefeitura seguirá responsável pela organização do trânsito durante as intervenções e pelo recolhimento dos materiais retirados.

A RGE acompanhará as atividades e fornecerá apoio logístico quando necessário.

Já a definição dos locais prioritários ficará sob responsabilidade da RazãoInfo e do Ministério Público, com participação dos demais órgãos envolvidos quando surgirem situações emergenciais.

A RazãoInfo também atuará na coordenação das ações e produzirá relatórios mensais que serão anexados ao procedimento em tramitação no Ministério Público.

Material retirado já ocupa área da prefeitura

De acordo com o promotor, a quantidade de fios recolhidos durante as operações anteriores demonstra a dimensão do problema enfrentado pelo município.